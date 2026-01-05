เวียดนามส่งออกแกร่งทำเศรษฐกิจปี 68 โต 8% เกินดุลสหรัฐฯ สูงเป็นประวัติการณ์

รอยเตอร์ - เศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัว 8.0% ในปี 2568 เร่งตัวขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกที่แข็งแกร่งแม้จะมีภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ ก็ตาม ข้อมูลเบื้องต้นของรัฐบาลเวียดนามระบุวันนี้ (5) ในขณะที่ประเทศมีดุลการค้าเกินดุลกับวอชิงตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดไปยังสหรัฐฯ ยังคงเจรจากับวอชิงตันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่เป็นไปได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รับผลกระทบจากภาษี 20% ที่รัฐบาลทรัมป์เรียกเก็บจากสินค้าของประเทศเพื่อลดความได้เปรียบทางการค้าอย่างมหาศาลของเวียดนาม
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการส่งออกทั้งหมดของเวียดนามเพิ่มขึ้น 17% เป็นประมาณ 475,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปีที่แล้ว โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีมูลค่า 153,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าสถิติสูงสุดในปี 2567 ที่ 119,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นั่นส่งผลให้เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุลกับวอชิงตันสูงเป็นประวัติการณ์เกือบ 134,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าสถิติสูงสุดก่อนหน้าที่บันทึกไว้ในปี 2567 ตามข้อมูลตัวเลขของเวียดนาม
ตัวเลขการค้าล่าสุดจากสำนักงานสถิติของสหรัฐฯ ระบุว่าดุลการค้าเกินดุลของเวียดนามกับวอชิงตันแตะระดับสูงสุดที่ 129,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนก.ย. สูงกว่าดุลการค้าเกินดุล 123,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่บันทึกไว้สำหรับตลอดทั้งปี 2567 ที่เป็นสถิติสูงสุด
เวียดนามเป็นจุดเชื่อมสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ รองเท้า และสินค้าอื่นๆ
บริษัทข้ามชาติต่างชาติ เช่น ซัมซุง แอปเปิล และไนกี้ ประกอบผลิตภัณฑ์ของตนในเวียดนาม ที่มักทำจากส่วนประกอบและวัตถุดิบจากจีน ก่อนที่จะส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดหลักของเวียดนามเป็นส่วนใหญ่
การนำเข้าสินค้าจากจีนของเวียดนามเมื่อปีที่แล้ว แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 186,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 144,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2567
รัฐบาลทรัมป์ได้กล่าวหาเวียดนามว่าเป็นศูนย์กลางการถ่ายลำสำหรับสินค้าจีนที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ สินค้าที่ถ่ายลำอย่างผิดกฎหมายเผชิญกับภาษี 40% แต่ทำเนียบขาวยังไม่ได้ระบุเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอะไรคือการถ่ายลำผิดกฎหมาย
อัตราการเติบโตของเวียดนามเมื่อปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 8.02% จาก 7.09% ในปี 2567 แสดงให้เห็นว่าไม่มีผลกระทบโดยตรงจากภาษีสหรัฐฯ ที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนส.ค. และจากความเสียหายอย่างกว้างขวางจากน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในปีที่ผ่านมา
เมื่อปีก่อน รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตประจำปีไว้ที่มากกว่า 8%
ในไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจขยายตัวที่ 8.46% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก 8.25% ในไตรมาสที่ 3 ที่เป็นอัตราการเติบโตรายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดของปี
แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะแข็งแกร่ง แต่การเติบโตก็ไม่บรรลุเป้าหมายเฉลี่ยที่พรรคคอมมิวนิสต์กำหนดไว้ที่ 6.5%-7% สำหรับช่วงปี 2564-2568 ส่วนใหญ่เป็นเพราะการเติบโตต่ำในปี 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
สำหรับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 6.25%
สำหรับช่วงปี 2569-2573 รัฐบาลตั้งเป้าการเติบโตรายปีอย่างน้อย 10% ตามเอกสารเบื้องต้นที่คาดว่าจะได้รับการรับรองในการประชุมใหญ่พรรคที่จัดขึ้นทุก 5 ปี ในปลายเดือนนี้
การเติบโตในปีที่ผ่านมายังได้รับการสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศและการใช้จ่ายของรัฐบาลที่สูงขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากประเทศพยายามปรับสมดุลรูปแบบการเติบโตให้ห่างจากการพึ่งพาการส่งออกเป็นส่วนใหญ่
ข้อมูลที่เผยแพร่ในวันจันทร์ (5) แสดงให้เห็นว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการค้าปลีกเพิ่มขึ้น 9.2% ในปี 2568 ราคาผู้บริโภคในเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.48% จากปีก่อนหน้า และอัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2568 อยู่ที่ 3.31%
ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าการไหลเข้าของการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2568 เพิ่มขึ้น 9% เป็น 27,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนคำมั่นสัญญาการลงทุนจากต่างประเทศที่บ่งชี้ถึงขนาดของการไหลเข้าในอนาคตนั้น ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 38,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.