“ไนกี้” ขอบคุณปราบสินค้าปลอม ทำเสียหายลด ขอจัดการลักลอบนำเข้า ทลายโกดัง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยผู้แทนบริษัท ไนกี้ อินโนเวต ซี.วี. เจ้าของเครื่องหมายการค้าไนกี้ (NIKE) ขอบคุณกรมและหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมมือปราบปรามสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าไนกี้ จนระงับความเสียหายได้มาก พร้อมขอให้เร่งจัดการสินค้าปลอมลักลอบนำเข้า จับพื้นที่ขาย ทลายโกดังสินค้า และจัดการสินค้าละเมิดที่ขายทางออนไลน์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้แทน บริษัท ไนกี้ อินโนเวต ซี.วี. เจ้าของเครื่องหมายการค้าไนกี้ (NIKE) ได้เข้ามาหารือ และแสดงความขอบคุณต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในความร่วมมือปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมา มีการตรวจสอบและจับกุมสินค้าละเมิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด หมวก และสินค้าจำพวกอื่นอีกหลายรายการภายใต้เครื่องหมายการค้าไนกี้ สามารถระงับความเสียหายของบริษัทได้เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ จากการหารือ บริษัทยังมีข้อกังวล ที่ยังคงพบเห็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าของบริษัทในตลาด ร้านค้าย่อยในห้าง หรือศูนย์การค้าบางแห่ง จึงขอความร่วมมือกรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ปราบปรามพื้นที่ขายและโกดังเก็บสินค้าละเมิดเหล่านี้ให้หมดไป
ขณะเดียวกัน ไนกี้มีความสนใจที่จะขยายความร่วมมือในการปราบปรามสินค้าละเมิดผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากพบสินค้าปลอมเริ่มแพร่หลายในช่องทางนี้มากขึ้น โดยอาจจะพิจารณานำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามการขายสินค้าละเมิด โดยไนกี้ให้ข้อสังเกตว่า สินค้าละเมิดที่พบตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าอย่างเป็นทางการของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าของแท้จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นการสนับสนุนผู้คิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นั้นอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ไนกี้ได้แจ้งว่าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานวิ่งมาราธอนระดับโลก “Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025” ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 พ.ย.2568 โดยจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานหลายหมื่นคน ไนกี้จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรม ร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าละเมิดอย่างเข้มงวด ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการจัดงานวิ่งมาราธอน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ปราศจากสินค้าปลอม และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้
“ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ และภาคประชาชน ถือเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการหารือกับภาคเอกชนครั้งนี้ ถือเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th” นางอรมนกล่าว