จนท.ระดับสูงพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหารือเข้มคัดเลือกผู้สมัครนั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศชุดใหม่

รอยเตอร์ - เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเริ่มการประชุม 2 วัน ในวันนี้ (22) เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า
การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 5 ปี ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. ที่จะมีการเสนอชื่อผู้นำอย่างเป็นทางการและกำหนดนโยบายหลักและเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของทศวรรษ
โต เลิม หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เปิดการประชุมโดยกล่าวว่าที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคมีหน้าที่คัดเลือกผู้นำรัฐและพรรคให้เสร็จสิ้น
“ผมขอเสนอให้ทุกท่านใช้สติปัญญาและความรับผิดชอบคัดเลือกบุคลากรที่จะได้รับการเสนอชื่อสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งที่ 14 อย่างตรงไปตรงมา เป็นกลาง และยุติธรรม” โต เลิม กล่าวกับสมาชิกพรรคประมาณ 200 คน ที่เข้าร่วมการประชุม
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในการประชุมพรรคก่อนหน้านี้ยังไม่มีการเปิดเผย และพรรคระบุในเว็บไซต์ว่าการประชุมจะสิ้นสุดในวันอังคาร แต่ไม่ได้ระบุว่าจะมีการเปิดเผยมติของการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นหรือไม่
โต เลิม อายุ 68 ปี หวังที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นสมัยที่ 2 ตำแหน่งที่ทรงอำนาจที่สุดของประเทศซึ่งเขาเข้ารับตำแหน่งนี้ในเดือนส.ค. 2567 หลังจากเหวียน ฝู จ่อง ผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าเสียชีวิต
การปฏิรูปการบริหารและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่โต เลิม ได้ริเริ่มขึ้นในช่วงประมาณ 18 เดือนที่เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ทำให้เขาได้รับเสียงชื่นชม แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจเช่นกัน
นอกเหนือจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แล้ว คณะผู้แทนจะยังเลือกผู้สมัครสำหรับตำแหน่งเสาหลักของรัฐอีก 4 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ประธานสภาแห่งชาติ และสมาชิกถาวรของสำนักเลขาธิการพรรค.