ฮุน มานี นำประชาชนลงถนนเดินขบวนเรียกร้องสันติภาพในกรุงพนมเปญ

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนได้รวมตัวกันในกรุงพนมเปญในวันนี้ (18) เพื่อเรียกร้องสันติภาพ ที่อ้างว่าจากการถูกรุกรานทางทหารครั้งใหม่ของไทยต่อกัมพูชาเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.
รายงานระบุว่าเสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุมดังก้องไปทั่วพื้นที่ในช่วงบ่ายในงาน “เดินขบวนเพื่อสันติภาพ ร่วมกันเพื่อสันติภาพ” ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์เยาวชนกัมพูชา (UYFC)
ขบวนเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณตลาดกลางคืนไปยังวงเวียนสมเด็จชวน นาถ และสิ้นสุดที่สวนสาธารณะใกล้กับอนุสาวรีย์อิสรภาพ ซึ่งผู้จัดงานระบุว่าการเดินขบวนมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศต่อสันติภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียกร้องให้เคารพการหยุดยิงและข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยด้วย
ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงข้าราชการพลเรือน และประธาน UYFC ที่เป็นผู้นำขบวนกล่าวว่างานนี้ได้ส่งสารอันทรงพลังของจิตวิญญาณแห่งครอบครัวชาวเขมรไปสู่ประชาคมระหว่างประเทศ
“เราทุกคนต่างกำลังเห็นผลของสงคราม นี่เป็นการปะทะตามแนวชายแดนเป็นครั้งที่ 2 ในความขัดแย้ง 7 เดือน และประชาชนชาวกัมพูชาทราบดีถึงอันตรายของสงคราม” ฮุน มานี กล่าว
เขาระบุว่ามีพลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต 18 คน และอีก 79 คนได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ประชาชนประมาณ 470,000 คน ต้องอพยพออกจากบ้านไปยังพื้นที่ปลอดภัย โรงเรียนต้องปิดกว่า 1,000 แห่ง และโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากได้รับความเสียหาย เขายังกล่าวเสริมว่าในฝั่งไทยก็เผชิญกับความเสียหายในลักษณะเดียวกัน
ฮุน มานี กล่าวว่าตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา ทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยต้องเผชิญกับความหวาดกลัว โศกนาฏกรรม ความสูญเสีย และการทำลายล้าง การเดินขบวนครั้งนี้ต้องการแสดงให้โลกเห็นว่ากัมพูชาไม่ต้องการความขัดแย้ง แต่ต้องการสันติภาพและความปรองดอง.