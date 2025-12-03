Thai SELECT Festival: The Savory Thai SELECT Night Market สร้างประสบการณ์เสน่ห์อาหารไทยสุดประทับใจกลางลอสแอนเจลิส

งาน “THAI SELECT FESTIVAL” โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้น ณ The Cabana ศูนย์การค้า Westfield Century City นครลอสแอนเจลิส ได้รับความสนใจอย่างอบอุ่นจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่มาร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทย ลิ้มลองอาหารไทยแท้ และร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในบรรยากาศเป็นกันเองตลอดทั้งงาน
พิธีเปิดงานได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงมีพระดำรัสว่า “ลอสแอนเจลิสเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ รสชาติ และความรื่นรมย์ เช่นเดียวกับประเทศไทย จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเปิดตัวแนวคิดใหม่ของ Thai SELECT ในปีนี้ ซึ่งได้นำเอกลักษณ์ตลาดกลางคืนไทย—หัวใจของอาหารไทย คือแก่นแท้และจิตวิญญาณแห่งอาหารไทย เต็มไปด้วยสีสัน กลิ่นหอมเครื่องเทศ และความคึกคักของผู้คน—มาถ่ายทอดสู่ผู้ร่วมงานชาวอเมริกันและนานาชาติ” พร้อมทรงเยี่ยมชมบูธร้านอาหาร พูดคุยกับเชฟและผู้ประกอบการ โดยมีผู้นำเข้าสินค้าไทยในสหรัฐฯ หน่วยงานด้านการค้า ทีมไทยแลนด์ ผู้ทรงอิทธิพลในวงการอาหาร เจ้าของร้านอาหารไทยในลอสแอนเจลิส อินฟลูเอนเซอร์ และสื่อมวลชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปอย่างงดงาม เปี่ยมด้วยความปลื้มปีติ และนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงชุมชนไทยในลอสแอนเจลิส
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทราวงพาณิชย์ กล่าวว่า “The Savory Thai SELECT Night Market 2025” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และความมีชีวิตชีวาอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย โครงการ Thai SELECT มุ่งส่งเสริมคุณภาพ ความเป็นต้นตำรับ และศิลปะการปรุงอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ทั้งในร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยทั่วโลก
ภายในงาน ผู้ร่วมงานยังได้เพลิดเพลินกับการลิ้มลองเมนูจาก ร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT กว่า 14 ร้าน ท่ามกลางบรรยากาศตลาดกลางคืนสไตล์ไทยที่อบอวลไปด้วยสีสัน ความคึกคัก จากกิจกรรมปาเป้า การแสดงดนตรีจากวงเครื่องเทศ และ DJ Millusion พร้อมวอร์บี้ยามะ คาแรคเตอร์ไทย ร่วมสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานทุกช่วงวัย
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือกิจกรรม “Thai SELECT Passport” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ผู้เข้าร่วมงานต่างร่วมสะสมตราประทับจากแต่ละบูธเพื่อลุ้นรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยมีสองนักแสดงชื่อดังของประเทศไทย มาย–ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ อาโป–ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ มาร่วมมอบรางวัลและพบปะแฟนคลับอย่างใกล้ชิด สร้างบรรยากาศอบอุ่นและช่วงเวลาน่าประทับใจตลอดกิจกรรม
งาน THAI SELECT FESTIVAL ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเผยแพร่อาหารไทยสู่เวทีโลก ตอกย้ำคุณค่าของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในฐานะเครื่องหมายรับรอง Authentic Thai Taste และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมในระดับนานาชาติ