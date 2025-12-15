กัมพูชารีบปฏิเสธ บอกไทยปล่อยเฟกนิวส์กล่าวหาทหารเขมรแทรกซึมจ.ตราด

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธต่อเนื้อหาที่ปรากฎในประกาศอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือของไทย รวมถึงข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่ในหน้าเพจเฟซบุ๊กของไทยบางแห่ง
สื่อกัมพูชารายงานว่า กระทรวงกลาโหมมีถ้อยแถลงระบุว่าข้อกล่าวหาที่ระบุว่ากองกำลังของกัมพูชาได้เข้าแทรกซึม จ.ตราด และพยายามที่จะทำลายฐานทหารและหน่วยงานราชการนั้นเป็นเรื่องเท็จและถือเป็นข่าวปลอม
“กัมพูชาเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการเผยแพร่ข้อมูลเท็จอย่างเจตนาโดยทันที” กระทรวงกลาโหมระบุ
กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังเสริมว่าข้อมูลเท็จดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของนานาชาติจากการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศของไทย โดยการกล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นผู้รุกราน นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าไทยใช้ประเด็นดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการยกระดับความตึงเครียดและใช้เป็นเหตุผลในการรุกรานกัมพูชาต่อเนื่อง.