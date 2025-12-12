คนรุ่นใหม่ ไม่ทน "ขิง ชุติกาญจน์" ซัดเดือด "มาลี"เขมร หยุดปั่นข่าวปลอม ลั่นไทยไม่รุกราน แนะวิ่งลู่ ลดนำ้หนักตัวก่อน

นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร หรือ ขิง สมาชิกพรรครักชาติ ได้ออกมาตอบโต้ มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ภายหลังจากที่ มาลี ได้ออกมาแถลงข่าวกล่าวหาประเทศไทย โดยระบุว่า ขอเตือน ให้ต่างประเทศระวังประเทศไทยจะไปทำสงครามกับประเทศอื่นอีก
โดย ขิง ชุติกาญจน์ ตอบโต้ มาลี ผ่านช่องทาง โชเซียลมีเดีย ของพรรครักชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ว่า “มาลีได้โปรดหยุดสร้างข่าวปลอม การที่ส่งสารแบบนี้เป็นข่าวปลอม ที่กล่าวหาว่าให้ระวังประเทศไทยจะไปโจมตีประเทศอื่น นี่มันไม่ใช่ธรรมชาติของประเทศไทยที่จะไปทำเช่นนั้น การที่คุณส่งสารแบบ นี้มันเป็นการเบี่ยงเบนประเด็น การกระทำทุกครั้ง ทางกัมพูชา เป็นฝ่ายเริ่มก่อน ประเทศของคุณ กัมพูชา เป็นคนเริ่มต้นปะทะมาโดยตลอด สิ่งทีคุณพูดมัน ผิดอย่างมาก สุดท้าย ขิง ชุติกาญจน์ ได้ฝากแนะนำให้คุณ มาลี ใ่ช้เวลาไป กับการวิ่งลู่วิ่งและการออกกำลังกายคลาสพิราทิสบ้าง”
