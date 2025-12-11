กลาโหมกัมพูชาปัดข้อกล่าวหาใช้ทหารรับจ้างต่างชาติคุมโดรนพลีชีพ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธรายงานของสื่อไทยที่ระบุว่ากัมพูชาใช้ทหารรับจ้างต่างชาติช่วยบังคับโดรนโจมตีพลีชีพในความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ บิดเบือน และปลอม และเป็นการใส่ร้ายกัมพูชา
สื่อกัมพูชารายงานอ้างว่า สื่อของไทยได้รายงานอ้างแหล่งข่าวทางทหารในกองทัพภาคที่ 2 สงสัยว่าชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษได้กำลังควบคุมโดรน และกล่าวหาว่ากัมพูชาว่าจ้างทหารรับจ้างให้บังคับโดรนโจมตีในพื้นที่ช่องอานม้า
“กัมพูชาเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการใส่ร้ายกัมพูชา และใช้เรื่องโกหกเหล่านี้เป็นข้ออ้างในการใช้อาวุธที่รุนแรงยิ่งขึ้น” กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุ.