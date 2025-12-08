กท.วัฒนธรรมกัมพูชาร้องประชาคมโลกร่วมประณาม กล่าวหาไทยยิงโจมตีทำปราสาทพระวิหารเสียหาย

MGR ออนไลน์ - กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาได้ออกคำแถลงประณามการยิงปืนโจมตีของกองทัพไทยว่าสร้างความเสียหายต่อปราสาทพระวิหาร และทำให้ประชาชนต้องอพยพ และกล่าวหาว่าไทยละเมิดข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์และกฎหมายระหว่างประเทศจากการยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเรียกร้องให้ยุติการสู้รบและการแทรกแซงจากนานาชาติทันที
คำแถลงอย่างเป็นทางการของกระทรวงวัฒนธรรมฯ ที่ออกในวันที่ 8 ธ.ค. ระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังกองกำลังทหารของไทยกระทำการยั่วยุอย่างจงใจติดต่อกันหลายวัน รวมทั้งเหตุการณ์ในวันที่ 7 ธ.ค. ในพื้นที่ปรอลีน ธมอร์ ภายในเขตอนุรักษ์ปราสาทพระวิหาร
กระทรวงฯ ระบุว่าการกระทำเหล่านี้มีเจตนาที่จะยุยงปลุกปั่นให้เกิดการเผชิญหน้าและบ่อนทำลายข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์
คำแถลงระบุว่านับตั้งแต่ปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ไทยสร้างเรื่องเท็จและปลุกปั่นให้เกิดการเผชิญหน้าด้วยอาวุธซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในและรอบปราสาท
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังอ้างว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นระหว่างปี 2551-2554 และเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงการสู้รบระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค. 2568 ที่ปราสาทถูกกองทัพไทยโจมตี
“การรุกรานครั้งใหม่นี้ขัดขวางการปฏิบัติงานการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร” คำแถลงระบุ
กระทรวงวัฒนธรรมฯ ระบุว่าการยิงโจมตีดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และคนงานอนุรักษ์ของหน่วยงาน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพ
กระทรวงฯ เรียกร้องให้ไทยยุติการสู้รบที่คุกคามสันติภาพ เสถียรภาพ และความร่วมมือของภูมิภาคในทันที และปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างจริงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิญญาร่วมสันติภาพและพันธกรณีทั้งหมดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศประณามการรุกรานของไทยต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาและการทำลายอย่างต่อเนื่องต่อปราสาทพระวิหารที่เป็นมรดกโลก
คำแถลงของกระทรวงฯ ยังอ้างว่าเจ้าหน้าที่ องค์กร และประชาชนชาวกัมพูชากำลังเรียกร้องให้ยูเนสโกดำเนินการเกี่ยวกับการโจมตีของไทยต่อปราสาทพระวิหาร ที่สร้างความเสียหายต่อมรดกโลกของยูเนสโกในช่วงความขัดแย้ง 5 วันที่เริ่มขึ้นในเดือนก.ค.
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกคำแถลงประณามการรุกรานของไทย ที่ระบุว่าสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทั้งบริเวณโดยรอบและโครงสร้างของปราสาท
กระทรวงวัฒนธรรมฯ ยังอ้างอีกว่าการโจมตีแบบไม่เลือกด้วยการยิงปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ร้ายแรงและไม่สามารถยอมรับได้.