กลาโหมกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหา ซัดไทยพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริง-สร้างความตึงเครียดทางทหาร

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธต่อทุกข้อกล่าวหาของไทยที่ไม่มีมูลความจริงและมีแรงจูงใจทางการเมือง และระบุว่ากองกำลังทหารของไทยยั่วยุด้วยอาวุธอย่างรุนแรงหลายครั้ง ตามการระบุของพล.ท.หญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่ากองกำลังทหารของไทยได้เปิดฉากยิงทหารกัมพูชาที่ประจำอยู่ในพื้นที่ของอ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร ตั้งแต่เวลาประมาณ 14.15 น. จนถึงเวลาประมาณ 14.32 น. แม้ฝ่ายกัมพูชาจะใช้ความอดกลั้นสูงสุดและไม่ยิงตอบโต้ แต่กองทัพไทยกล่าวหากัมพูชาโดยไม่มีมูลความจริง
กระทรวงกลาโหมปฏิเสธอย่างหนักแน่นและปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาใดๆ ก็ตามของไทยที่มุ่งหมายให้สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าใจผิด และใช้เป็นข้ออ้างในการเพิ่มความตึงเครียดทางทหารกับกัมพูชา
กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุว่า ในเวลา 20.02 น. กองกำลังทหารของไทยได้เปิดฉากโจมตีครั้งที่ 2 โดยยิงปืนหลายนัดเข้าใส่แนวป้องกันของกัมพูชาในบริเวณ O’Phka Sneh เวลา 20.30 น. กองกำลังของไทยได้เปิดฉากยิงทหารกัมพูชาอีกครั้งในจุดเดียวกับที่โจมตีในช่วงบ่าย โดยใช้ทั้งปืนพกและไรเฟิล การยิงยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเวลาประมาณ 20.50 น. และเช่นเดียวกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ กองกำลังกัมพูชาไม่ได้ยิงตอบโต้ โดยยึดถือตามข้อตกลงที่มีอยู่และหลักการยุติความขัดแย้งโดยสันติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
ทั้งนี้กัมพูชากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง และคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ 2 และกัมพูชามีความตั้งใจที่จะขอให้ AOT ดำเนินการสอบสวนในพื้นที่เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและรับประกันความโปร่งใส ความยุติธรรม และความรับผิดชอบ กระทรวงกลาโหมระบุ
ถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมยังระบุยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาในการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงและปฏิญญาร่วมระหว่างกัมพูชาและไทย กัมพูชายังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงทวิภาคี และคัดค้านการข่มขู่คุกคามหรือการใช้กำลังอย่างเด็ดขาด กัมพูชาแสวงหาทางออกที่ยุติธรรม เป็นธรรม และยั่งยืน บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยตระหนักว่าสงครามไม่สามารถยุติลงได้ด้วยการกระทำสงครามเอง.