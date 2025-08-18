กัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาไทย บอกไม่มีมูลความจริงเรื่องตุนทุ่นระเบิดและวางทุ่นระเบิดใหม่

MGR ออนไลน์ - ลี ธุจ รองประธานหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้และช่วยเหลือเหยื่อจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยอย่างหนักแน่น ในคำกล่าวอ้างที่ว่ากัมพูชาได้วางและตุนทุ่นระเบิด โดยย้ำว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและมีแรงจูงใจทางการเมือง
ลี ธุจ ได้กล่าวในการแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ของ CMAA ถึงข้อกล่าวหาของไทยต่อกัมพูชาเกี่ยวกับการใช้ทุ่นระเบิดใหม่ และยืนยันจุดยืนของกัมพูชาในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
เขากล่าวว่าในฐานะประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดอย่างหนัก ที่กัมพูชาถือว่าเป็นศัตรูของประเทศและประชาชน กัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยทั้งหมด
“เราขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อข้อกล่าวอ้างว่ากัมพูชาได้วางทุ่นระเบิดใหม่ กัมพูชามีทุ่นระเบิดมากพออยู่แล้วภายในดินแดนของประเทศ ไม่จำเป็นต้องวางทุ่นระเบิดใหม่เพื่อทำร้ายประชาชน ทุ่นระเบิดเป็นศัตรูของเรา เป็นที่เกลียดชังของประชาชนชาวกัมพูชา กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับจากความพยายามในการกำจัดทุ่นระเบิด และความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในการห้ามใช้ทุ่นระเบิด” รองประธาน CMAA ระบุ
ลี ธุจ ยังชี้แจงอีกว่า พื้นที่ที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดนั้นเคยเป็นสมรภูมิรบจากสงครามกลางเมืองของกัมพูชา ที่กลุ่มติดอาวุธได้วางทุ่นระเบิดไว้เป็นจำนวนมาก การมีทุ่นระเบิดเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนชาวกัมพูชามาเป็นเวลาหลายปี และใครก็ตามที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน
เขาระบุว่ารู้สึกเสียใจที่ไทยใช้ประเด็นทุ่นระเบิดเป็นสาเหตุในการยั่วยุทางทหารต่อกัมพูชา ซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา แม้ว่าสองประเทศจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาพุทธที่มีการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
เขายังระบุว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนยังคงปนเปื้อนทุ่นระเบิด ที่จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดอย่างต่อเนื่อง CMAA ได้ทำงานร่วมกับ CMAC โดยได้รับการสนับสนุนจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และ UNDP เพื่อดำเนินการกำจัดและติดตั้งป้ายเตือนเป็นเวลาหลายปีเพื่อปกป้องพลเรือนจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด
รองประธาน CMAA ยังอธิบายว่าในช่วง 33 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาได้ค้นพบและกำจัดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไป 1,203,623 ลูก ทุ่นระเบิดต่อต้านรถถัง 26,692 ลูก และวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด 3,222,549 ชิ้น
นับจนถึงเดือนก.ค. 2568 พื้นที่ 141 ตารางกิโลเมตรได้รับการเก็บกวาดวัตถุระเบิด ส่งผลให้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลถูกทำลาย 6,405 ลูก ทุ่นระเบิดต่อต้านรถถัง 125 ลูก และวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด 25,845 ชิ้น จำนวนเหยื่อทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดลดลงอย่างมากจาก 4,320 คนในปี 2539 เหลือเพียง 49 คนในปี 2567.