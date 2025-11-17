ฮุนเซนซัดไทยตั้งใจใช้เชลยศึกเป็นข้อต่อรองทางการเมือง ยกทหารเขมร 18 นายเป็นวีรชนของชาติ

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน อดีตผู้นำกัมพูชากล่าวว่าทหารเขมร 18 นาย ที่ถูกควบคุมตัวในไทย ถือเป็น ‘วีรชนของชาติ’ นับตั้งแต่ถูกจับกุมตัว ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเที่ยงคืนของวันที่ 28 ก.ค. 2568 สำนักข่าวเอเคพีรายงาน
ฮุนเซนระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง และย้ำว่าทหารเหล่านี้เสียสละเพื่อชาตินับตั้งแต่ถูกจับกุม
เขากล่าวว่า เห็นได้ชัดแต่ต้นว่าทหารที่ถูกควบคุมตัวเหล่านั้นถูกควบคุมตัวเพื่อใช้เป็นเบี้ยต่อรองทางการเมือง
“ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการควบคุมตัว เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะถูกใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนบางอย่าง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผมถือว่าพี่น้องของเราเป็นวีรชน เพราะการเป็นเชลยของพวกเขาถูกผูกเข้ากับเงื่อนไขทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ” ฮุนเซนกล่าว
ประธานสภาสูงของกัมพูชายังได้ตั้งคำถามถึงการนิ่งเงียบของศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา ซึ่งมีสัญชาติไทย
“กฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหน? ผู้รายงานพิเศษไม่พูดอะไรสักคำเดียว” ฮุนเซนกล่าว
ฮุนเซนยังเสริมว่าการที่ไทยไม่ส่งทหารคืนตามคำสัญญาเมื่อวันที่ 12 พ.ย. เป็นการตอกย้ำว่าการควบคุมตัวมีแรงจูงใจทางการเมือง
“การตัดสินใจนี้ยิ่งทำให้เห็นอย่างชัดเจน พวกเขากำลังเชื่อมโยงทหารเหล่านั้นกับปัญหาชายแดนและอาจใช้พวกเขาอีกในอนาคต” ฮุนเซน กล่าว.