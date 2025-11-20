สายการบิน Vietjet เปลี่ยนใจ กลับมาเช่าเครื่องบิน COMAC จีนให้บริการอีกครั้ง เริ่มบินสัปดาห์หน้า

รอยเตอร์ - สายการบินเวียดเจ็ท (Vietjet) ของเวียดนามวางแผนที่จะกลับมาใช้เครื่องบิน COMAC ของจีนให้บริการในสัปดาห์หน้า หลังจากหยุดให้บริการป 1 เดือน ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว 2 รายที่ทราบเรื่องนี้ ที่ถือเป็นการตอกย้ำการขยายธุรกิจในต่างประเทศของผู้ผลิตเครื่องบินของจีนรายนี้
เมื่อเดือนที่ผ่านมา สายการบินได้ระงับเที่ยวบินจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมหน์ไปยังเกาะกงด๋าว ที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวหลังจากสัญญาเช่าเครื่องบิน COMAC C909 จำนวน 2 ลำ จากสายการบินเฉิงตูของจีนสิ้นสุดลง โดยอ้างถึงต้นทุนสูงและปัญหาด้านกฎระเบียบ ตามการรายงานของรอยเตอร์
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการถอยหลังของ COMAC ผู้ผลิตเครื่องบินคู่แข่งของ Airbus, Boeing และ Embraer ที่กำลังหาทางเอาชนะอุปสรรคด้านการรับรองจากชาติตะวันตก การผลิตต่ำ และความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ทำให้การนำเครื่องบินของ COMAC ไปใช้ทั่วโลกล่าช้า
เอกสารบริษัทที่รอยเตอร์ได้ตรวจสอบระบุว่า เที่ยวบินของเวียดเจ็ทไปยังเกาะกงด๋าวจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 25 พ.ย. โดยให้บริการวันละ 4 เที่ยว แม้จะไม่ได้ระบุรายละเอียดรุ่นเครื่องบินที่จะใช้ แต่แหล่งข่าวทั้งสองรายระบุว่าการต่อสัญญาเช่า 6 เดือนกับสายการบินเฉิงตูจะทำให้เครื่องบิน C909 กลับมาให้บริการอีกครั้ง
ทั้งนี้แหล่งข่าวทั้งสองรายขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
สัญญาเช่าฉบับใหม่กับสายการบินเฉิงตู ประกอบด้วยกาารจัดหาเครื่องบิน C909 สองลำ พร้อมกับนักบิน การบำรุงรักษา และการสนับสนุนปฏิบัติการ แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุ ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงก่อนหน้านี้ สายการบินเวียดเจ็ทกำลังพิจารณาทางเลือกการเช่าอื่นๆ สำหรับเครื่องบิน COMAC แต่พวกเขายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎระเบียบ
เวียดเจ็ทปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น ส่วน COMAC และสายการบินเฉิงตูไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความเห็นจากรอยเตอร์
เส้นทางไปยังเกาะกงด๋าวถูกจำกัดด้วยรันเวย์ยาว 1,800 เมตรของสนามบิน ทำให้การปฏิบัติการจำกัดเฉพาะเครื่องบินบางประเภท ซึ่งความสามารถในการบินระยะสั้นของเครื่องบิน C909 สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้
การต่อสัญญาเช่าเกิดขึ้นหลังจากเวียดเจ็ทที่ให้บริการฝูงบินแอร์บัสกว่า 100 ลำเป็นหลัก กำลังปรับการดำเนินงานเพื่อรองรับความต้องการเดินทางก่อนช่วงเทศกาลวันหยุด
เครื่องบิน C909 ของ COMAC ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 90 คน ได้เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2559 โดยเครื่องบินรุ่นดังกล่าวให้บริการในจีน อินโดนีเซีย และลาว และได้รับคำสั่งซื้อจากสายการบินในกัมพูชาและบรูไน
เวียดนามอนุมัติการใช้งานเครื่องบิน C909 ในปีนี้ หลังจากที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้เดินทางเยือนกรุงฮานอยในเดือนเม.ย. ที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์กับภาคการบินของจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
COMAC ยังพยายามที่จะสร้างแรงดึงดูดในตลาดต่างประเทศด้วยเครื่องบินรุ่น C919 ที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งเป็นคู่แข่งของเครื่องบิน A320neo ของแอร์บัส และเครื่องบินรุ่น 737MAX ของโบอิ้ง โดยเครื่องบิน C919 ได้เริ่มบินครั้งแรกในตะวันออกกลางที่งานดูไบแอร์โชว์ในสัปดาห์นี้.