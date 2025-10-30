สายการบินเวียดเจ็ทขยายฝูงบินสั่งซื้อแอร์บัส 100 ลำ เครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์ 40 เครื่อง

รอยเตอร์ - สายการบินเวียดเจ็ท (Vietjet) ตกลงสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสจำนวน 100 ลำ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ จากบริษัทแอร์บัส ตามคำแถลงร่วมที่เผยแพร่วันนี้ (30) และสายการบินยังประกาศสั่งซื้อเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์ 40 เครื่อง เพื่อขยายฝูงบินด้วย
ข้อตกลงดังกล่าวที่เป็นการยืนยันข้อตกลงก่อนหน้านี้ ถูกประกาศขึ้นขณะที่ โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เดินทางเยือนอังกฤษเพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลอนดอน
คำแถลงร่วมระบุว่าสายการบินเวียดเจ็ทได้สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส A321neo จำนวน 100 ลำ ตามบันทึกความเข้าใจแบบไม่มีผลผูกพันที่ลงนามกับแอร์บัสเมื่อเดือนมิ.ย.
มูลค่าของข้อตกลงนี้ยังไม่มีการเปิดเผย แต่สายการบินเวียดเจ็ทระบุในเอกสารภายในที่รอยเตอร์ได้เห็นว่ามีมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นมูลค่าที่รวมเครื่องบิน เครื่องยนต์ และบริการเพิ่มเติมหรือไม่
สายการบินราคาประหยัดรายนี้ ที่พัวพันในข้อพิพาทที่ศาลสูงกรุงลอนดอนเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับเครื่องบินเช่า 4 ลำ ยังได้ยืนยันข้อตกลงกับโรลส์-รอยซ์ ในการจัดหาเครื่องยนต์เทรนต์ 7000 จำนวน 40 เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องบินแอร์บัส A330neo
เอกสารของเวียดเจ็ทฉบับเดียวกันนี้ยังระบุว่าข้อตกลงมีมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน
โรลส์-รอยซ์ ได้ประกาศข้อตกลงนี้เมื่อเดือนมิ.ย. แต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลค่าของข้อตกลง.