สายการบินเวียดเจ็ทไม่ต่อสัญญาเช่า-ไม่มีแผนซื้อเครื่องบิน COMAC จีน หลังใช้บิน 6 เดือน

รอยเตอร์ - สายการบินเวียดเจ็ท (Vietjet) ของเวียดนามได้ยุติการให้บริการเครื่องบิน COMAC C909 ที่ผลิตในจีน จำนวน 2 ลำ เมื่อวันที่ 18 ต.ค. หลังจากสัญญาเช่าเครื่องบิน 6 เดือนสิ้นสุดลง แหล่งข่าว 2 รายที่ทราบเรื่องดังกล่าวระบุ
เครื่องบิน C909 เปิดตัวในเวียดนามไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเดินทางเยือนกรุงฮานอย ในเดือนเม.ย. ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญทางการเมืองของการเปิดตัวดังกล่าว ที่เป็นสัญญาณของการกระชับความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม สายการบินเวียดเจ็ทเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาเช่า และยังไม่มีแผนที่จะซื้อเครื่องบินจาก COMAC ในทันที แหล่งข่าว 2 รายระบุ
ทั้งนี้ สายการบินเวียดเจ็ทปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ขณะที่ COMAC ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในเรื่องนี้
สัญญาเช่าดังกล่าวถือเป็นการนำเครื่องบินจีนมาใช้ในเส้นทางภายในประเทศของเวียดนามครั้งแรก ในเส้นทางฮานอย-โกนด๋าว และโฮจิมินห์-โกนด๋าว และเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ COMAC ที่พยายามอย่างมากในการนำเครื่องบินของบริษัทไปใช้งานในต่างประเทศ
แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าการยกเลิกสัญญานี้มีเหตุจากต้นทุนการดำเนินงานสูงที่เชื่อมโยงกับลูกเรือต่างชาติและบริการซ่อมบำรุง รวมถึงข้อจำกัดด้านกฎระเบียบภายใต้กฎหมายการบินของเวียดนาม รอยเตอร์เคยรายงานว่าสายการบินเวียดเจ็ทมีข้อตกลงให้ลูกเรือของสายการบินเฉิงตูเป็นผู้ดำเนินการเครื่องบินดังกล่าว
แหล่งข่าวระบุว่าสายการบินอาจเปลี่ยนรูปแบบการเช่าเครื่องบินในอนาคต ขณะเดียวกันแหล่งข่าวทั้ง 2 คนย้ำว่าไม่มีปัญหาในการดำเนินงานกับเครื่องบินของ COMAC ระหว่างประจำอยู่ในเวียดนาม
เครื่องบิน COMAC C909 ทำการบินเที่ยวสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ โดยเดินทางจากเกาะโกนด๋าวไปยังกรุงฮานอย ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน FlightRadar24
COMAC C909 ที่เดิมใช้ชื่อ ARJ21 สามารถจุผู้โดยสารได้สูงสุด 90 คน และเป็นเครื่องบินเจ็ทลำแรกของจีนที่เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และเริ่มให้บริการในปี 2559
COMAC วางตำแหน่ง C909 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานที่มั่นในตลาดต่างประเทศ ที่มีการใช้งานในอินโดนีเซีย เวียดนาม และลาว รวมถึงมีคำสั่งซื้อจากแอร์แคมโบเดีย และสายการบินในบรูไน
สายการบินเวียดเจ็ท ที่มีฝูงบินมากกว่า 100 ลำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินแอร์บัส ก็ได้สั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX เป็นจำนวนมากเช่นกัน.