VietJet เตรียมรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX ลำแรก หลังสั่งซื้อนานกว่า 9 ปี

รอยเตอร์ - สายการบินเวียดเจ็ท (VietJet) ของเวียดนาม เตรียมรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX ลำแรก หลังจากสั่งซื้อนานกว่า 9 ปี ตามการระบุของบริษัทและเอกสารของรัฐ ขณะที่ฮานอยยังคงเจรจากับสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาษี
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางการเวียดนามและสายการบินราคาประหยัดรายนี้ได้ให้คำมั่นหลายครั้งเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง ซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และเวียดนามหลายคนระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเวียดนามในการลดการเกินดุลการค้าจำนวนมากกับวอชิงตัน และลดภาษีศุลกากรสินค้าของสหรัฐฯ
พิธีส่งมอบเครื่องบินมีกำหนดจัดขึ้นที่โรงงานโบอิ้งในซีแอตเทิลในวันอาทิตย์ และประธานาธิบดีเลือง เกื่อง ของเวียดนาม จะเข้าร่วมด้วย ซึ่งผู้นำเวียดนามยังมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์ก ร่วมกับผู้นำโลกอีกหลายคน ตามกำหนดการเบื้องต้นที่รอยเตอร์ได้เห็น
สายการบินเวียดเจ็ท สำนักงานประธานาธิบดี และกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม ต่างไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที ขณะที่โบอิ้งได้ส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยังเวียดเจ็ท
เวียดเจ็ท ที่เป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ได้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติอเมริกันในเดือนพ.ค. 2559 เพื่อส่งมอบเครื่องบินรุ่น 737MAX จำนวน 100 ลำ ตั้งแต่ปี 2562-2566
เวียดเจ็ทได้ให้คำมั่นสัญญาในการจัดซื้อเพิ่มเป็นสองเท่าในเดือนก.ค. 2561 ไม่นานก่อนที่เครื่องบิน 737MAX เกิดเหตุตกสองลำและการระบาดใหญ่ทำให้หลายสายการบินต้องเลื่อนการส่งมอบ
เวียดเจ็ทประกาศในเดือนก.ย. 2566 ว่าสายการบินในเครือในประเทศไทยจะรับมอบเครื่องบิน 12 ลำแรกภายในไม่กี่เดือน
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการส่งมอบเครื่องบินลำใดเลย หากวาระเบื้องต้นได้รับการยืนยัน การส่งมอบเครื่องบิน 737MAX ในวันอาทิตย์ จะเป็นครั้งแรกของสายการบินเวียดเจ็ท ที่ฝูงบินทั้งหมดเป็นเครื่องบินแอร์บัส นอกเหนือจากการเช่าเครื่องบิน COMAC ที่ผลิตในจีน 2 ลำในระยะสั้น
ส่วนเครื่องบินโบอิ้งลำที่ 2 อาจถูกส่งมอบในเดือนต.ค. ตามการระบุของบุคคลที่ทราบเรื่องนี้โดยตรง
ท่ามกลางการผลักดันของเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีสหรัฐฯ เวียดเจ็ทได้ประกาศข้อตกลงในเดือนม.ค. มูลค่าเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์ กับบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ รวมถึงโบอิ้ง โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด
ในเดือนส.ค. รัฐบาลทรัมป์ได้กำหนดภาษีนำเข้าสินค้าเวียดนาม 20% ในความเคลื่อนไหวที่ฮานอยไม่เคยยอมรับว่าเป็นข้อตกลงทวิภาคี และเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทำให้ผู้นำเวียดนามผิดหวัง แม้ว่าอัตราภาษีจะต่ำกว่า 46% ที่ทำเนียบขาวขู่ไว้ในเดือนเม.ย. อยู่มากก็ตาม
สายการบินเวียดนาม (Vietnam Airlines) ที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ก็แสดงความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินโบอิ้งเพิ่มเติมเช่นกัน ขณะที่แอร์บัสเป็นผู้จัดหาเครื่องบิน 86% ของเครื่องบินที่ให้บริการโดยสายการบินเวียดนาม
ประธานาธิบดีเลือง เกื่อง มีกำหนดเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นเจ้าภาพ ณ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 23 ก.ย. เนื่องในโอกาสการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตามวาระการประชุมของเกื่อง ซึ่งรวมถึงการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำโลกหลายคน แต่ไม่มีการพบหารือกับทรัมป์.