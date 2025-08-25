ไต้ฝุ่นคาจิกิขึ้นฝั่งเวียดนาม ฝนกระหน่ำต้นไม้โค่น ลมซัดหลังคาบ้านปลิวหาย

รอยเตอร์ - อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นคาจิกิทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ชายฝั่งภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม ทำต้นไม้โค่นล้มและน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน แม้ว่าความเร็วลมจะลดลงจากในช่วงเช้าก็ตาม
เมื่อเวลา 16.00 น. พายุไต้ฝุ่นคาจิกิขึ้นฝั่งบริเวณจ.เหงะอาน และจ.ห่าติ๋ง โดยมีความเร็วลมลดลงเหลือ 118-133 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมที่แรงถึง 166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามการระบุของหน่วยงานด้านสภาพอากาศของเวียดนาม
“มันน่ากลัวมาก ผมมองลงมาจากชั้นบนเห็นคลื่นสูงถึง 2 เมตร น้ำท่วมถนนที่อยู่รอบๆ เรา” ซาง ซวน เฟือง อายุ 48 ปี ชาวเมืองเกื๋อหล่อ จ.เหงะอาน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโดยตรง กล่าว
รายงานจากสื่อของรัฐระบุว่าไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของจ.ห่าติ๋ง หลังคาบ้านถูกลมซัดปลิว และฟาร์มปลาลอยน้ำถูกพัดหาย
ก่อนหน้านี้ ทางการเวียดนามได้สั่งปิดสนามบิน ปิดโรงเรียน และเริ่มอพยพประชาชนจำนวนมาก เพื่อเตรียมรับมือกับพายุที่มีกำลังแรงที่สุดในปีนี้ รัฐบาลยังได้เตือนถึงพายุที่เคลื่อนตัวเร็วและอันตรายอย่างยิ่ง และเสริมว่าพายุคาจิกิจะทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม และดินถล่ม
เวียดนามมีแนวชายฝั่งทอดยาวหันหน้าออกสู่ทะเลจีนใต้ จึงเสี่ยงต่อพายุที่มักรุนแรงและก่อให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่ม
หน่วยงานด้านสภาพอากาศระบุว่าปริมาณน้ำฝนอาจสูงถึง 500 มิลลิเมตร ตั้งแต่บ่ายวันจันทร์จนถึงสิ้นวันอังคารในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ
รัฐบาลเวียดนามกล่าวก่อนหน้านี้ว่าได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายฝั่งราว 30,000 คน และได้ระดมกำลังทหารกว่า 16,500 นาย และกองกำลังกึ่งทหาร 107,000 คน เข้าช่วยเหลืออพยพและเตรียมพร้อมสำหรับการค้นหาและกู้ภัย
สำนักงานการบินพลเรือนเวียดนามรายงานว่า สนามบิน 2 แห่งในจ.แท็งฮว้า และจ.กว๋างบิ่ง ปิดให้บริการ สายการบินเวียดนามและสายการบินเวียดเจ็ทยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาอกจากพื้นที่ในวันอาทิตย์และวันจันทร์
พายุคาจิกิพัดผ่านชายฝั่งทางใต้ของเกาะไหหลำของจีนในวันอาทิตย์ ขณะที่กำลังมุ่งหน้ามายังเวียดนาม ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ และการขนส่งสาธารณะในเมืองซานย่าที่อยู่บนเกาะต้องปิดให้บริการในวันอาทิตย์
มณฑลทางใต้สุดของจีนได้ลดระดับการแจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่นและเหตุฉุกเฉินในเช้าวันจันทร์ แต่ได้เตือนถึงฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองตามเมืองต่างๆ ทางตอนใต้ของไหหลำ
สื่อท้องถิ่นรายงานว่าประชาชนจำนวนมากในเมืองซานย่าต้องหลบภัยพายุในโรงจอดรถใต้ดินในเย็นวันอาทิตย์ รายงานระบุว่าต้นไม้ขนาดใหญ่บางต้นโค่นล้ม ทำให้กิ่งไม้หักเกลื่อนถนนในเช้าวันจันทร์
ด้านสถานทูตจีนประจำกรุงฮานอยได้เตือนชาวจีนในเวียดนามให้เพิ่มความระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับกระแสลมแรงและฝนตกหนัก.