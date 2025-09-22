เวียดเจ็ทรับมอบโบอิ้ง 737 ลำแรกเข้าฝูง ฉลอง 30 ปี ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-เวียดนาม

รอยเตอร์/เวียดนามนิวส์ - สายการบินเวียดเจ็ท (Vietjet) ของเวียดนาม ระบุว่าสายการบินได้รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 ลำแรก จากคำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737 จำนวน 200 ลำ มูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์แล้ว
พิธีรับมอบจัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งมอบเครื่องบินโบอิ้ง เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน โดยมีประธานาธิบดีเลือง เกื่อง ของเวียดนามเข้าร่วมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้งสองประเทศและพันธมิตรทางธุรกิจสำคัญ
รายงานระบุว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามและสหรัฐฯ งานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือที่เติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างเวียดเจ็ทและโบอิ้ง และเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมรอบด้านระหว่างสองประเทศ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน และสร้างงานหลายแสนตำแหน่งในสหรัฐฯ
เครื่องบินลำใหม่นี้ พร้อมด้วยเครื่องบินอีกหลายร้อยลำที่จะส่งมอบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะถูกนำไปใช้ในเส้นทางบินระดับภูมิภาคที่มีความต้องการสูงของเวียดเจ็ท โดยสายการบินราคาประหยัดรายนี้กล่าวว่าการสั่งซื้อเครื่องบินเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายเครือข่ายระหว่างประเทศ
เหวียน ถิ เฟือง ท้าว ประธานบริษัทเวียดเจ็ท กล่าวว่า เครื่องบินโบอิ้งลำแรกที่ได้รับมอบภายใต้คำสั่งซื้อครั้งประวัติศาสตร์นี้ เป็นผลจากความร่วมมือเกือบทศวรรษระหว่างโบอิ้งและเวียดเจ็ท ที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งมอบเครื่องบินอีกหลายร้อยลำในปีต่อๆ ไป
“ความสำเร็จครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการค้าทวิภาคี เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนาม และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในภาคการบิน” ประธานบริษัทเวียดเจ็ท ระบุ.