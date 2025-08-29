ได้มากกว่าเครื่องบิน!ไทย-สวีเดนกระชับความร่วมมือแน่นแฟ้น ท่ามกลางความตึงเครียดกัมพูชา

ไทยและสวีเดน ก้าวย่างครั้งใหญ่ในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ด้วยการลงนามในข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ในกรุงสตอกโอล์ม เมื่อวันอังคาร(26ส.ค.) ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวสแกนด์เอเชีย ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากไทยเซ็นสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินรบกริพเพนจากบริษัทสัญชาติสวีเดน ท่ามกลางเสียงโวยวายของกัมพูชา
สแกนด์เอเชีย รายงานว่าระหว่างการเดินทางเยือนสวีเดนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้พบปะกับ มาเรีย มัลเมอร์ สเตเนอร์การ์ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน ณ งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเจรจาพูดคุย โดยระหว่างนั้นรัฐมนตรีทั้ง 2 ได้หารือกันเกี่ยวกัยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกลาโหม, นวัตกรรม, สตาร์ทอัป, การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
นอกจากนี้แล้วในวาระการหารือ ยังรวมไปถึงประเด็นด้านการค้าและการลงทุน โดยที่สวีเดนสนับสนุนสำหรับการหาข้อสรุปในข้อตกลงการค้าเสรีไทย-อียู และกรณีที่ไทยเสนอตัวเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD) ขณะเดียวกันทั้ง 2 ฝ่ายยังพูดคุยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าแก่ผู้ถือพาสสปอร์ตไทยในพื้นที่เชงเก้น เช่นเดียวกับสถานการณ์ต่างๆในระดับภูมิภาคและระดับโลก
รายงานข่าวของสแกนด์เอเชีย ระบุต่อว่าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใหม่ ได้กำหนดกรอบการทำงานเพื่อความร่วมมือใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเสวนาทางการเมือง, กลาโหม, การค้าและการลงทุน, การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด, นวัตกรรม และการศึกษาระหว่างไทยกับสวีเดน นอกจากนี้แล้วทั้ง 2 ฝ่ายยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์และพันธสัญญาร่วมระหว่างไทยกับสวีเดน ในการขยายความร่วมมือสู่ขอบเขตต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ความเคลื่อนไหวกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง 2 ชาติ มีขึ้นหลังจาก สวีเดน ลงนามในข้อตกลงขายเครื่องบินขับไล่กริพเพน 4 ลำ ที่ผลิตโดยบริษัท Saab แก่ประเทศไทย เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกเหนือจากเครื่องบินกริพเพน อี และกริพเพน เอฟ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนและการฝึกฝนแล้ว ทาง saab.com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทผู้ผลิต เปิดเผยด้วย Saab ยังได้ลงนามกับกองทัพอากาศไทย ในการมอบข้อเสนอการชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์ (Offset) ระยะยาวแก่ไทยด้วย ส่วนหนึ่งในแผนการซื้อเครื่องบิน ในนั้นรวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีป้องกันตนเองอันสำคัญและความร่วมมือทางอุตสาหกรรมกับไทย รวมไปถึงการลงทุนใหม่ในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจไทย
ด้วยข้อตกลงซื้อขายกริพเพนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไทยเปิดศึกขัดแย้งกับกัมพูชา มันจึงเรียกเสียงโวยวายจากฝ่ายเขมรทั้งจากรัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา รวมถึงสื่อมวลชนกัมพูชา
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวีเดน ยืนยันว่าไทยมีสิทธิ์ใช้เครื่องบินตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อป้องกันตนเอง ก็ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาลดความตึงเครียดของสถานการณ์ลง
(ที่มา:สแกนด์เอเชีย/mgronline)