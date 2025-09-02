C909 ลำที่ 2 จากจีนถึงสนามบินวัดไต เริ่มบิน"เวียงจันทน์-กรุงเทพ"วันนี้

MGR Online - เครื่องบิน C909 ลำที่ 2 เดินทางจากจีนถึงสนามบินนานาชาติวัดไต การบินลาวเริ่มใช้บินเที่ยวระหว่างประเทศ ประเดิม"เวียงจันทน์-กรุงเทพ"วันนี้
วานนี้(1 ก.ย.) เวลา 18.00 น. เครื่องบินโดยสารรุ่น C909 ที่ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสายการบินลาวได้เช่าซื้อเข้ามาประจำฝูงบินเป็นลำที่ 2 ได้เดินทางจากจีนมาถึงสนามบินนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์
เครื่องบินลำนี้ใช้เลขทะเบียน RDPL - 34266 ผลิตโดยบริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งประเทศจีน (COMAC) จะเริ่มใช้บินในเที่ยวบินภายในประเทศ โดยช่วงเช้าวันนี้ (2 ก.ย.) จะบินรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสนามบินนานาชาติวัดไตกับสนามบินซำเหนือ แขวงหัวพัน
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 การบินลาวได้รับมอบเครื่องบิน C909 ลำแรก ที่เช่าซื้อมาจาก COMAC โดยใช้เลขทะเบียน RDPL - 34229 และนำเข้าบินในเที่ยวบินภายในประเทศ จากเวียงจันทน์ไปยังนครหลวงพระบาง นครปากเซ สะหวันนะเขต
ในวันนี้ (2 ก.ย.) การบินลาวจะใช้เครื่องบิน C909 บินรับ-ส่งผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศครั้งแรก เริ่มจากเที่ยวบินระหว่างสนามบินนานาชาติวัดไตกับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย(VTE-BKK)
ตามตารางบิน การบินลาวจะใช้เครื่องบิน C909 บินระหว่างเวียงจันทน์-กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ วันละ 2 เที่ยวบิน ได้แก่เที่ยวบินที่ QV441/442 และ QV445/446