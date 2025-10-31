แอร์แคมโบเดียประกาศใช้เครื่องบิน COMAC เข้าฝูงปีหน้า กระชับสัมพันธ์ด้านการบินกับจีน

MGR ออนไลน์ - การตัดสินใจของสายการบินแอร์แคมโบเดียในการนำเครื่องบิน COMAC C909 เข้าประจำการในฝูงบินตั้งแต่ปี 2569 นอกเหนือจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตแล้ว ยังเป็นผลจากเป้าหมายปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเครื่องบินจากจีนนี้ จะนำมาใช้ในเส้นทางบินเชื่อมกรุงพนมเปญกับเมืองต่างๆ ของจีน และจุดหมายปลายทางสำคัญทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แอร์แคมโบเดียประกาศว่าจะนำเครื่องบิน COMAC C909 เข้าประจำการในฝูงบินตั้งแต่ปี 2569ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของประเทศ
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคณะผู้แทนระดับสูงของกัมพูชานำโดย เหมา ฮาวันนาล รัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ (SSCA) ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่รายงานระบุว่าเป็นก้าวสำคัญสู่การปรับปรุงฝูงบินของประเทศให้มีความทันสมัย
คำแถลงของ SSCA ระบุว่า ความร่วมมือนี้ระหว่างแอร์แคมโบเดียและบริษัท COMAC เป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมระหว่างกัมพูชาและจีน ที่สนับสนุนการพัฒนาร่วมกันภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) และกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMC) และวิสัยทัศน์การพัฒนาการขนส่งทางอากาศของกัมพูชาปี 2573
คำแถลงยังระบุว่าความร่วมมือนี้จะยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการขยายการเชื่อมต่อทางอากาศ การค้า การฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว และการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของกัมพูชาอีกด้วย
เหมา ฮาวันนาล ได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าของบริษัท COMAC และยืนยันถึงความเชื่อมั่นของกัมพูชาที่มีต่อเครื่องบินของบริษัท ขณะที่ประธานของบริษัท COMAC ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสายการบินแอร์แคมโบเดีย ในการช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการบิน และสร้างสายการบินแอร์แคมโบเดียให้เป็นผู้บุกเบิกระดับภูมิภาคสำหรับเครื่องบิน C909
ด้านซีอีโอของแอร์แคมโบเดีย ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ประสิทธิภาพการดำเนินงาน พิสัยการบิน และโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสมของเครื่องบิน C909 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเส้นทางบินเชิงกลยุทธ์ของแอร์แคมโบเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อกับเมืองระดับสองและเมืองระดับสามของจีน รวมถึงจุดหมายปลายทางสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เขาเสริมว่าสายการบินแอร์แคมโบเดีย ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์การมีฝูงบินที่สมดุลและหลากหลาย และรักษาความร่วมมือที่ไม่เพียงกับบริษัท COMAC เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่จากยุโรปและสหรัฐฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นกลางในการปฏิบัติงาน ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย และความยืดหยุ่นภายในระบบนิเวศด้านการบินโลก.