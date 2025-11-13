เวียดนามคุกอดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2 รายจากคดีการพนันมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

เอเอฟพี - ศาลเวียดนามตัดสินจำคุกอดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2 คนในวันพุธ (12) ที่เล่นพนันหลายล้านดอลลาร์โดยใช้ชื่อต่างชาติปลอม ในคดีการพนันที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด สื่อของรัฐรายงาน
อัยการกล่าวหาว่าทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการพนันผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยชาวเกาหลีใต้ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย และประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า 140 คน
มีรายงานว่ากลุ่มการพนันนี้ประกอบด้วยอดีตเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ นักแสดง และนักธุรกิจ ที่เล่นพนันรวมมูลค่ามากกว่า 106 ล้านดอลลาร์
เครื่องสล็อต รูเล็ต และบาคาร่า ที่คิงคลับของโรงแรมพูลแมน ระดับ 5 ดาวในเมืองหลวงได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการแก่ชาวต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้บริการแก่พลเมืองเวียดนาม ที่ส่วนใหญ่ถูกห้ามเล่นการพนันตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม อัยการกล่าวหาว่านักพนันชาวเวียดนามที่เข้าไปในคลับดังกล่าว ได้รับบัตรสมาชิกที่มีชื่อต่างชาติปลอม ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเข้าไปเล่นได้
เว็บไซต์ข่าวเซินจี๊รายงานว่า อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฝูเถาะที่เล่นพนัน 95 ครั้ง รวมเงินเดิมพันเป็นมูลค่ามากกว่า 7 ล้านดอลลาร์ ถูกตัดสินจำคุก 3 ปีครึ่ง ส่วนอดีตเลขาธิการพรรคประจำเมืองฮว่าบิ่ง ที่เล่นพนันรวมมูลค่า 4.2 ล้านดอลลาร์ ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี
รายงานระบุว่าตำรวจเวียดนามยังคงพยายามจับกุมตัวชาวเกาหลีใต้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้บงการ เนื่องจากบริษัทของเขาเช่ากาสิโนดังกล่าว
เขาถูกกล่าวหาว่าหลบหนีกลับเกาหลีใต้พร้อมกับเงินของนักพนันไร้โชคมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์ และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามได้ออกหมายจับแล้ว
ศาลยังได้ตัดสินจำคุกผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 4 คน ซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ 3 คน เป็นเวลา 2-4 ปี ขณะที่อีก 1 คน ศาลตัดสินให้รอลงอาญา ทั้งนี้ยังมีผู้ต้องหาอีกกว่า 100 คนในคดีนี้ที่ยังไม่ถูกตัดสิน
สื่อของรัฐรายงานว่า นักพนันได้เงินจากการเล่นพนันกลับมาเพียง 0.22% จากเงินเดิมพันทั้งหมด.