"ฮวังจองอึม" รับโทษจำคุก 2 ปี รอลงอาญา 4 ปี คดียักยอกเงินกว่า 4,300 ล้านวอน

ศาลแขวงเชจู แผนกคดีอาญา 2 ภายใต้การพิจารณาคดีโดยผู้พิพากษา อิมแจนัม มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ให้ ฮวังจองอึม นักแสดงชื่อดัง วัย 40 ปี ต้องโทษจำคุก 2 ปี โทษรอลงอาญา 4 ปี ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการลงโทษพิเศษเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ยักยอกทรัพย์) หลังยอมรับข้อกล่าวหานำเงินบริษัทไปลงทุนสกุลเงินดิจิทัลกว่า 4.34 พันล้านวอน (ราว 118 ล้านบาท)
คดีนี้สืบเนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2022 ฮวังจองอึมซึ่งถือหุ้น 100% ในบริษัทต้นสังกัด Hunminjeongeum Entertainment ได้กู้เงิน 800 ล้านวอนในนามบริษัท ก่อนโอนเงินราว 700 ล้านวอนเข้าบัญชีส่วนตัวภายใต้ข้ออ้างว่าเป็น “ค่าใช้จ่ายชั่วคราว” และนำไปลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี เธอยังทำธุรกรรมลักษณะเดียวกันซ้ำอีก 13 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2022 รวมเป็นเงินกว่า 4.2 พันล้านวอน นอกจากนี้รายงานยังระบุว่าเงินบางส่วนถูกนำไปชำระภาษีทรัพย์สิน ภาษีท้องถิ่น รวมถึงบัตรเครดิตและสินเชื่อหุ้น
ระหว่างการพิจารณาคดีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ฮวังจองอึมรับสารภาพทุกข้อหาและได้คืนเงินราว 3 พันล้านวอนแล้ว อัยการจึงขอศาลลงโทษจำคุก 3 ปี แต่ศาลพิจารณาถึงการให้ความร่วมมือและความพยายามชดใช้ความเสียหาย จึงตัดสินจำคุก 2 ปี โทษรอลงอาญา 4 ปี แทนการส่งตัวเข้าคุมขังทันที
คำพิพากษานี้หมายความว่า หากฮวังจองอึมไม่กระทำผิดซ้ำและปฏิบัติตามเงื่อนไขระหว่างโทษรอลงอาญา 4 ปี เธอจะไม่ต้องรับโทษจำคุกจริง แต่หากทำผิดอีก อาจถูกนำโทษจำคุก 2 ปีมาบังคับใช้ทันที