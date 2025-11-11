CMAA กัมพูชาโวยไทยกล่าวหาวางทุ่นระเบิดใหม่ไร้มูลความจริง ขออย่าใช้เป็นเหตุระงับปฏิญญา-งดเอาเข้าที่ประชุมอนุสัญญาออตตาวา

MGR ออนไลน์ - หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาออกแถลงการณ์ อ้างสื่อไทยกล่าวหาวางทุ่นระเบิดใหม่ไม่มีมูลความจริง จงใจหมิ่นประมาท ทำลายความไว้วางใจ เรียกร้องไทยงดใช้เป็นเหตุระงับปฏิญญาสันติภาพ และไม่นำเป็นประเด็นในที่ประชุมอนุสัญญาออตตาวา ครั้งที่ 22 ที่กรุงเจนีวา
วันนี้(11 พ.ย.) หน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ได้ออกแถลงการณ์ แสดงความเสียใจต่อรายงานล่าสุดของสื่อมวลชนไทยบางสำนักที่กล่าวอ้างข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงและหมิ่นประมาทว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดน
“ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการกำจัดทุ่นระเบิดและบรรเทาความทุกข์ทรมานของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเหล่านี้ เสี่ยงต่อการทำลายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของคณะทำงานประสานงานร่วมที่จัดตั้งขึ้นโดยทั้งสองประเทศ เพื่อผลักดันการกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและเสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกันตามแนวชายแดน” คำแถลงของ CMAA ระบุ
คำแถลงยังระบุต่ออีกว่า ในฐานะของรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาวา กัมพูชายังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการและพันธกรณีของอนุสัญญาอย่างเต็มที่
“กัมพูชามองว่าปฏิบัติการทุ่นระเบิดไม่เพียงแต่เป็นสิ่งจำเป็นในด้านมนุษยธรรมเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อการสร้างสันติภาพและเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ” คำแถลงเน้นย้ำ
“ในฐานะประเทศที่รักสันติ กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยงดเว้นการใช้เหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2568 ที่ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย เป็นข้ออ้างในการระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 เพียงฝ่ายเดียว” คำแถลงของ CMAA ระบุ
นอกจากนี้ CMAA ยังระบุว่าในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ครั้งที่ 22 ที่จะจัดขึ้นในกรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งความร่วมมือ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเจรจา เคารพซึ่งกันและกัน และยึดมั่นในหลักการด้านมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากทุ่นระเบิด ข้อกล่าวหาใดๆ ที่ถูกกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนที่น่าเชื่อถือ หรือความพยายามใดๆ ที่จะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุ่นระเบิดมาเป็นประเด็นทางการเมือง มีความเสี่ยงที่จะบ่อนทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำลายชื่อเสียงของรัฐภาคี และทำลายบูรณภาพและเจตนารมณ์ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
“ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างแน่วแน่และอุทิศตนต่ออนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล กัมพูชาขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่เคยใช้และจะไม่ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆ” คำแถลงของ CMAA ระบุ.