กัมพูชาเผยเปิดกว้างร่วมมือกำจัดทุ่นระเบิดกับไทยต่อเมื่อกำหนดเขตแดนชัดเจนแล้ว

MGR ออนไลน์ - ลี ธุจ รองประธานหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้และช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) กล่าวว่า กัมพูชายังคงเปิดกว้างที่จะร่วมมือกับไทยในการกำจัดทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเมื่อมีการกำหนดเขตแดนอย่างชัดเจนแล้ว
ลี ธุจ แสดงความเห็นดังกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของไทยว่ากัมพูชาใช้ทุ่นระเบิดใหม่ และได้ยืนยันถึงจุดยืนของกัมพูชาในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) ที่สำนักงานใหญ่ของ CMAA
“กัมพูชายังคงเปิดประตูเพื่อร่วมมือกับไทยในการกำจัดทุ่นระเบิดเมื่อการรุกรานยุติลง สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ และการหารือเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้า” ลี ธุจ กล่าวย้ำ
เขายังเน้นย้ำอีกว่า จากผลลัพธ์เชิงบวกจากการประชุมทวิภาคี ปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดสามารถดำเนินต่อไปได้ และอาจรวมถึงความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่รวมถึงไทยด้วย
เขายืนยันว่าในฐานะประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด กัมพูชาทำงานอย่างใกล้ชิดกับหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CMAC เพื่อแบ่งปันบทเรียนและความเชี่ยวชาญกับประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด
ในขณะเดียวกัน ลี ธุจ ได้เรียกร้องให้ไทยยุติความพยายามที่จะรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของกัมพูชา และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเริ่มสร้างสันติภาพ มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือร่วมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั้งสองประเทศ.