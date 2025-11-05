อัยการในเอเชียพร้อมใจยึดทรัพย์เจ้าพ่อสแกมเมอร์ ‘เฉินจื้อ’ รวมมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์

เอพี - อัยการในไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นของนักธุรกิจชาวกัมพูชา ผู้ที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของเครือข่ายหลอกลวงระดับโลก
การสืบสวนและยึดทรัพย์สินครั้งล่าสุดนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่ออัยการสหรัฐฯ ฟ้องเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Holding Group) ในกัมพูชา ที่บริหารเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ที่มีปฏิบัติการครอบคลุมหลายประเทศรวมถึงสหรัฐน อังกฤษ และปาเลา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ฟ้องเฉินในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงทางโทรศัพท์และสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน ในคำฟ้องที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 ต.ค. ควบคู่ไปกับการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมหาศาล ที่รวมถึงบิตคอยน์มูลค่าราว 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลสหรัฐฯ และอังกฤษ ยังประกาศมาตรการคว่ำบาตรร่วมกันต่อเฉิน จื้อ และผู้ร่วมงาน รวมถึงบริษัทของเขาด้วย
เครือข่ายสแกมเมอร์อยู่ในกัมพูชา ลาว พม่า และฟิลิปปินส์ ได้ก่อให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยสหประชาชาติประเมินว่าพวกเขาได้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปีจากเหยื่อทั่วโลกผ่านกลโกงหลอกลวงต่างๆ ตั้งแต่การลงทุนปลอมไปจนถึงโรแมนซ์สแกม
พวกเขากล่าวหาว่าเครือข่ายอาชญากรปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป หลอกลวงเหยื่อ 250 รายในสหรัฐฯ ตามที่ระบุในคำร้อง
ทั้งนี้ บริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ไม่ได้ตอบสนองทันทีต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากสำนักข่าว
รายการการยึดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าชายคนหนึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ทั่วทุกเขตอำนาจศาล
สิงคโปร์ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนเมื่อวันที่ 30 ต.ค. หลังจากประกาศยึดทรัพย์สินทางการเงินของเฉิน จื้อ มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงเรือยอชต์ 1 ลำ และสุราจำนวนมาก
เมื่อวันอังคาร อัยการไต้หวันได้ยึดทรัพย์สินของเฉิน จื้อ มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 25 คน โดยทรัพย์สินที่ยึดนั้นยังรวมถึงรถยนต์หรู 26 คัน ที่ประกอบด้วยเฟอร์รารี่ บูกัตติ และปอร์เช รวมถึงอพาร์ทเม้นต์ 11 ห้องในอาคารหรูแห่งหนึ่งในไทเป อัยการระบุ
ในวันเดียวกัน ตำรวจฮ่องกงประกาศยึดทรัพย์สินมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ส่วนใหญ่เป็นเงินสด หุ้น และกองทุนอื่นๆ ซึ่งสื่อท้องถิ่นระบุว่าเป็นของเฉิน จื้อ
เจ้าหน้าที่อังกฤษประกาศยึดคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ (15.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในลอนดอนเหนือ และอาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ (130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อวันที่ 14 ต.ค.
เฉิน จื้อ เป็นชาวจีนที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาและมีสถานะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มชนชั้นนำของกัมพูชา บริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ธนาคารไปจนถึงลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
อย่างไรก็ตาม อัยการกล่าวว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขามาจากการหลอกลวง และตามคำฟ้องของสหรัฐฯ ระบุว่าเฉิน จื้อ เคยโอ้อวดว่าการหลอกลวงที่เรียกว่าการเชือดหมูทำเงินมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
เฉินเคยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และอดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ‘เนี๊ยะออกญา’ ที่เทียบเท่ากับขุนนางอังกฤษ.