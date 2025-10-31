สิงคโปร์ยึดทรัพย์ ‘เฉินจื้อ’ ซีอีโอปรินซ์กรุ๊ป 115 ล้านดอลลาร์ โยงคดีฟอกเงิน-ปลอมแปลงเอกสาร

เอเอฟพี - ตำรวรจสิงคโปร์เปิดเผยวันนี้ (31) ว่าได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 115 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ เฉิน จื้อ นักธุรกิจสัญชาติอังกฤษ-กัมพูชา ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการบังคับใช้แรงงานในค่ายที่ถูกใช้เป็นศูนย์หลอกลวงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในกัมพูชา
การยึดทรัพย์สินครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เปิดเผยคำฟ้องเมื่อต้นเดือนต่อ เฉิน จื้อ อายุ 37 ปี ผู้ก่อตั้งบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Holding Group) กลุ่มบริษัทข้ามชาติ ที่วอชิงตันระบุว่าถูกใช้เป็นฉากหน้าของ ‘หนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย’
เมื่อวันพฤหัสฯ ตำรวจสิงคโปร์ได้เข้าตรวจค้นสถานที่หลายแห่งทั่วเกาะเพื่อจับกุมเฉิน จื้อ และพรรคพวกของเขา ในข้อหาฟอกเงินและปลอมแปลงเอกสาร คำแถลงระบุ
เจ้าหน้าที่ได้ยึดและออกคำสั่งห้ามจำหน่ายทรัพย์สิน 6 รายการ และสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ รวมถึงบัญชีธนาคาร บัญชีหลักทรัพย์ และเงินสด ที่มีมูลค่ารวมประมาณกว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (115 ล้านดอลลาร์) ตำรวจระบุ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ยึดไว้ ยังรวมถึงเรือยอชต์ 1 ลำ รถยนต์ 11 คัน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก
เฉินถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการปฏิบัติการของศูนย์บังคับใช้แรงงานทั่วกัมพูชา ที่แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์หลายร้อยคนถูกคุมขังในสถานที่คล้ายคุก ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงและลวดหนาม
ภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรง แรงงานเหล่านั้นถูกบังคับให้ดำเนินการฉ้อโกงที่เรียกว่า ‘เชือดหมู’ โดยหลอกลวงให้เหยื่อลงทุนสกุลเงินดิจิทัลและสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะขโมยเงินของพวกเขาไป
อัยการสหรัฐฯ ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทปรินซ์ กรุ๊ป ได้ดำเนินกิจการในกว่า 30 ประเทศ ภายใต้ฉากหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน และธุรกิจผู้บริโภคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
“คดีนี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่และซับซ้อน ที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและการเงินในหลายเขตอำนาจศาล อาชญากรรมเหล่านี้เกิดขึ้นข้ามพรมแดนหลายแห่ง พยาน ของกลาง และทรัพย์สินได้รับการคุ้มครองในหลายเขตอำนาจศาล” เดวิด ชิว ผู้อำนวยการหน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของสิงคโปร์ ระบุ
เฉิน จื้อ อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางสายและสมคบคิดฟอกเงิน
ในการดำเนินการประสารงานกัน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อังกฤษได้อายัดอสังหาริมทรัพย์ 19 แห่งในกรุงลอนดอน มูลค่ากว่า 100 ล้านปอนด์ (131 ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของเฉิน ที่รวมถึงคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์.