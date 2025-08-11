ถึงกับหลอน!กัมพูชาโวยแม่ทัพภาค2ไทยแสดงความเห็นยั่วยุ โร่ฟ้องนานาชาติขอให้ช่วยกดดัน

กระทรวงกลาโหมกัมพูชาเมื่อช่วงกลางดึกวันอาทิตย์(10ส.ค.) เผยแพร่ถ้อยแถลงประณาม พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ที่ประกาศยึดปราสาทตาควายและปิดตายปราสาทตาเมือนธม โวยวายเป็นสัญญาแห่งการยั่วยุอย่างโจ่งแจ้ง และเป็นความพยายามรุกรานดินแดนกัมพูชาโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
"คำประกาศนี้เป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับการยั่วยุ พยายามรุกรานดินแดนกัมพูชาโดยจงใจและไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า" พลโทมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันที่ 10 สิงหาคม
ถ้อยแถลงนี้ถูกเผยแพร่ออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสื่อมวลชนไทยรายงานว่าพลโทบุญสิน มีแผนยึดปราสาทตาควายและปิดตายปราสาทตาเมือนธม อ้างว่าทหารไทยพยายามเข้าไปยังปราสาทตาควาย 4 ครั้งแต่ล้มเหลว
โสเจียตา กล่าวว่าความเห็นนี้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในวันที่ 28 กรกฏาคม 2025 และบ่อนทำลายจิตวิญญาณของการประชุมนัดพิเศษคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา ที่มาเลเซีย ในวันที่ 7 สิงหาคม เธอเน้นย้ำว่าทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องไม่เคลื่อนไหวกำลังพลหรือลาดตระเวณเกินกว่าฐานที่มั่นของตนเอง
"กัมพูชาคงไว้ซึ่งจุดยืนอันหนักแน่นต่อการคลี่คลายข้อพิพาทอย่างสันติและบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์" เธอกล่าว พร้อมเรียกร้องไทยดำเนินการด้วยความจริงใจเพื่อยุติการเผชิญหน้า และฟื้นฟูความสัมพันธ์อันปกติ เพื่อที่ประชาชนตามแนวชายแดนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสันติ
ทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังเรียกร้องประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศต่างๆที่ช่วยเป็นคนกลางหยุดยิง ให้กดดันไทยยึดถือในข้อตกลง หยุดความรุนแรงทั้งหมดและรื้อถอนรวดหนามที่อ้างว่าติดตั้งภายในดินแดนกัมพูชา"
โสเจียตา กล่าวว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงเป็นไปด้วยความสงบ และเน้นถึงความจำเป็นที่จะเสริมสร้างเสถียรภาพในเรื่องดังกล่าว แทนที่จะดำเนินการต่างๆที่อาจบ่อนทำลายความพยายามสันติภาพ "นี่ไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ประชาชนของเราต้องการ แต่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องการเห็นเช่นกัน ซึ่งเห็นได้จากการที่ทั่วโลกให้การสนับสนุนหยุดยิง และผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป"
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)