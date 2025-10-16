กัมพูชาร้องสหรัฐฯ-อังกฤษดำเนินคดี ‘เฉิน จื้อ’ อย่างเป็นธรรม

เอพี - รัฐบาลกัมพูชาระบุว่าหวังว่าสหรัฐฯ และอังกฤษ จะมีหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีกับเฉิน จื้อ ประธานบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Holding Group) หลังจากรัฐบาลสองประเทศได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรร่วมกันโดยกล่าวหาว่ากลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชาแห่งนี้ดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์และบังคับใช้แรงงาน
ทัช โสคัก โฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชากล่าวว่า บริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดในการดำเนินกิจการในกัมพูชา และไม่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากบริษัทใหญ่อื่นๆ ที่ลงทุนในประเทศ เขายังกล่าวว่าการให้สัญชาติกัมพูชากับเฉินที่เป็นชาวจีนนั้นเป็นไปตามข้อกฎหมาย
ทัช โสคัก กล่าวว่ากัมพูชาจะให้ความร่วมมือหากมีการร้องขออย่างเป็นทางการโดยมีหลักฐานสนับสนุน
“เราไม่ได้ปกป้องบุคคลที่ละเมิดกฎหมาย” ทัช โสคัก กล่าว และย้ำว่าตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาไม่ได้กล่าวหาบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป หรือ เฉิน จื้อ ว่ากระทำความผิด
“ผมไม่มีอะไรจะพูดมากนักเกี่ยวกับความพยายามของสหรัฐฯ และอังกฤษ ที่จะจับกุมตัวเขา แต่เราแค่หวังว่าจะมีข้อโต้แย้งและหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดเขาได้” ทัช โสคัก กล่าวกับสำนักข่าวเอพี
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรร่วมกันต่อเฉิน จื้อ และบริษัทของเขา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ฉ้อโกงเหยื่อทั่วโลกและแสวงหาประโยชน์จากแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากทางการสหรัฐฯ ยึดบิตคอยน์มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ และตั้งข้อหา เฉิน จื้อ อายุ 38 ปี ในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และสมคบคิดฟอกเงิน เฉินถูกกล่าวหาว่าอนุมัติให้ใช้ความรุนแรงต่อแรงงาน จ่ายสินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติ และใช้ธุรกิจอื่นๆ ของเขา เช่น การพนันออนไลน์และเหมืองคริปโตเตอร์เรนซี เพื่อฟอกเงินผิดกฎหมาย
ในลอนดอน เจ้าหน้าที่อังกฤษได้แช่แข็งธุรกิจและทรัพย์สินของเฉินในอังกฤษ ที่รวมถึงคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านยูโร ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน อาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านยูโรในลอนดอน และอพาร์ทเม้นท์หรูหลายแห่งทั่วเมืองหลวง
นักวิจัยภัยคุกคามของ Infobox ที่เคยติดตามอาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า การดำเนินการร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และอังกฤษครั้งนี้ ถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่อหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จำเป็นต้องมีการดำเนินการมากกว่านี้ เพราะหากไม่มีการติดตามและรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานทางออนไลน์ของเครือข่ายเหล่านี้ เครือข่ายนี้ก็จะเปลี่ยนโฉม ปรับปรุงเครื่องมือ และดำเนินการต่อไป
เฉิน จื้อ ยังคงหลบหนี หากเขาถูกตัดสินความผิดในสหรัฐฯ เขาอาจเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี บริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ปฏิเสธความเกี่ยวข้องในปฏิบัติการหลอกลวง และยังไม่ออกมาตอบสนองต่อข้อกล่าวหาล่าสุด
รัฐบาลสองประเทศกล่าวหาว่าเครือข่ายของเฉินดำเนินการศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชา ที่ใช้ชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์ให้ทำการหลอกลวงออนไลน์ผ่านการหลอกให้รักและลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เหยื่อถูกหลอกให้ลงทุนเงินออมในแพลตฟอร์มซื้อขายปลอม ขณะที่แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ถูกบังคับให้ฉ้อโกงภายใต้การข่มขู่ว่าจะถูกทรมาน
มาร์ค เทเลอร์ ที่เคยทำงานด้านปัญหาการค้ามนุษย์ในกัมพูชาให้กับองค์กร Winrock International กล่าวว่าเฉิน จื้อ ฝังตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นนำของกัมพูชา และได้รับการคุ้มครองอย่างดีจากรัฐบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของกัมพูชาในฐานะเป็นศูนย์กลางที่ปลอดภัยที่ทำให้การหลอกลวงออนไลน์นี้เจริญรุ่งเรือง เฉินยังเคยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนด้วย
กลุ่มวิจัยอิสระ Cyber Scam Monitor ระบุว่าจากการรวบรวมข้อมูลที่อ้างอิงจากอดีตสแกมเมอร์ การสำรวจภาคสนาม และรายงานของสื่อ พบว่าในกัมพูชาเพียงประเทศเดียวมีศูนย์หลอกลวงออนไลน์และกาสิโนมากกว่า 200 แห่ง.