ทูตจีนยืนยันบทบาทปักกิ่ง &'ยุติธรรม-เป็นกลาง&' ในการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชา

MGR ออนไลน์ - หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ได้อธิบายถึงบทบาทที่ “ยุติธรรมและเป็นธรรม” ของปักกิ่งในการช่วยเหลือกัมพูชาและไทยให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง หลังจากเกิดการปะทะบริเวณชายแดนเมื่อไม่นานนี้
หวัง เหวินปิน ระบุในวันที่ 11 ต.ค. ว่า การทูตที่นำโดยจีน ที่รวมถึงการประชุมไตรภาคีในมณฑลยูนนาน ของจีน และภารกิจสันติภาพหลายครั้งของผู้แทนจีนได้ช่วยนำทั้งสองฝ่ายมาร่วมโต๊ะเจรจากัน
“กระทรวงการต่างประเทศของจีน กัมพูชา และไทย ได้บรรลุผลสำเร็จที่เมืองอานหนิง มณฑลยูนนาน ของจีน ทั้ง 3 ประเทศได้จัดการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้เดินทางเยือนหลายครั้งเพื่อเจรจาสันติภาพระหว่างสองฝ่าย” หวัง เหวินปิน กล่าว
“ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างยกย่องจีนต่อการมีบทบาทที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้นี้” หวัง เหวินปิน กล่าวเสริม
เขาย้ำว่าจีนสนับสนุนทั้งสองประเทศในการแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจา และสนับสนุนมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนในการแสวงหาการยุติข้อพิพาททางการเมืองผ่านวิถึอาเซียน
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตจีนยังปฏิเสธคำวิจารณ์ของตะวันตก โดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือด้านกลาโหมของจีนกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมถึงกัมพูชาและไทยนั้นเป็นเรื่องปกติ และความพยายามที่จะปลุกปั่นความขัดแย้งจะไม่ประสบความสำเร็จ
“สื่อตะวันตกพยายามที่จะใช้ความร่วมมือดังกล่าวปลุกปั่นความขัดแย้งระหว่างจีนและประเทศที่เกี่ยวข้อง ความพยายามเช่นนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ” หวัง เหวินปิน กล่าว.