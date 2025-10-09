กองทัพพม่ารับโจมตีการชุมนุมทำคนตายหลายสิบ อ้างเหตุกลุ่มกบฎใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์

เอเอฟพี - กองทัพพม่ายืนยันว่าได้โจมตีการชุมนุมประท้วง ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนตามการรายงานของชาวบ้าน โดยรัฐบาลทหารระบุว่านักสู้ของกลุ่มกบฎอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงด้วย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้อยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองมาตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารในปี 2564 ที่ส่งผลให้กองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ที่เป็นกลุ่มติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตย เข้าร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่อต้านรัฐบาลทหาร
การโจมตีของกองทัพที่งานเทศกาลและการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารในภาคกลางของพม่าเมื่อเย็นวันจันทร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 คน และอาจมากถึง 43 คน รวมทั้งเด็ก สมาชิกคณะกรรมการท้องถิ่นคนหนึ่งกล่าวกับเอเอฟพี
ผู้หญิงรายนี้ที่ขอไม่เปิดเผยชื่อด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยกล่าวว่า การทิ้งระเบิดใส่ฝูงชนหลายร้อยคนที่รวมตัวกันในตำบลชวงอู เพื่อร่วมงานเทศกาลตะดิงจุ๊ด ทำให้บางศพไม่สามารถระบุตัวตนได้
กองทัพได้กล่าวหากลุ่มก่อการร้าย PDF ว่าบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล และใช้ผู้คนเป็นโล่มนุษย์ในชองอู
“ตามรายงานโดยละเอียดจากพลเมืองคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในผู้ถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น กองกำลังความมั่นคงได้เลือกโจมตีในฐานะของการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ได้รับอันตรายน้อยที่สุด” คำแถลงของกองทัพระบุ
กองทัพระบุว่าผู้ก่อการร้าย PDF สี่คนถูกสังหารในการโจมตีดังกล่าว พร้อมเผยภาพถ่ายของชาย 4 คน ที่กลุ่มรณรงค์ต่อต้านการรัฐประหารหลายกลุ่มระบุว่าเป็นสมาชิกของพวกเขา
ชาวบ้านในตำบลชวงอูที่เข้าร่วมการประท้วงกล่าวกับเอเอฟพีว่า ผู้คนพยายามวิ่งหนีเมื่อสังเกตเห็นพารามอเตอร์ลำหนึ่งบินอยู่เหนือศีรษะ
ชายคนดังกล่าวที่ขอไม่เปิดเผยชื่อเช่นกันกล่าวว่า เครื่องร่อนได้ทิ้งระเบิดลงมา 2 ลูก และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 40 คน บางคนเสียชีวิตต่อหน้าเขา
รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ที่ประกาศตนว่าเป็นรัฐบาลพลัดถิ่น ได้ระบุในคำแถลงว่ามีเด็กอย่างน้อย 3 คน เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ รวมทั้งเด็กอายุเพียง 2 ขวบ
กลุ่มติดตามข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งความขัดแย้งทางอาวุธระบุว่า มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 85,000 คน จากการรวบรวมรายงานจากสื่อทุกฝ่ายของสงครามกลางเมือง ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีพลเรือนเกือบ 3,400 คน เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศหรือโดรนของกองกำลังของรัฐ
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการสำหรับสงครามครั้งนี้.