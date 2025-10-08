กองทัพพม่าทิ้งระเบิด 2 ลูกถล่มงานเทศกาลในสะกาย ดับอย่างน้อย 40 เจ็บอีกอื้อ

เอเอฟพี - กองทัพพม่าโจมตีงานเทศกาลและการชุมนุมประท้วงที่คร่าชีวิตผู้คนไปถึง 40 คน รวมทั้งเด็ก ตามการเปิดเผยของผู้เข้าร่วมงานและสมาชิกคณะกรรมการท้องถิ่น
พม่ากำลังเผชิญกับสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากการรัฐประหารในปี 2564 ที่ทำให้กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยลุกขึ้นจับอาวุธและร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่อต้านรัฐบาลทหาร
ประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวกันในต.ชองอู ภาคสะกาย ทางตอนกลางของประเทศ เพื่อร่วมงานเทศกาลพระจันทร์เต็มดวง ‘ตะดิงจุ๊ด’ ในคืนวันจันทร์ ที่กองทัพได้ทิ้งระเบิดลงใส่ฝูงชน ตามการระบุของสมาชิกคณะกรรมการที่เป็นผู้จัดงาน
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ขอไม่เปิดเผยชื่อด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยระบุว่า ประชาชนกำลังรวมตัวกันเพื่อร่วมงานเทศกาลและชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ระเบิดได้สังหารผู้คนไปมากกว่า 40 ราย และบาดเจ็บราว 80 ราย
“คณะกรรมการได้แจ้งเตือนประชาชน ฝูงชนราว 1 ใน 3 สามารถหลบหนีออกไปได้” ผู้หญิงคนดังกล่าวระบุ และว่าจากนั้นมีพารามอเตอร์ลำหนึ่งบินผ่านฝูงชนไปและทิ้งระเบิด 2 ลูกลงกลางฝูงชน
“ร่างของเด็กๆ ฉีกขาดเป็นชิ้นส่วน” ผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่เข้าร่วมงานศพกล่าว และว่าเมื่อพารามอเตอร์อีกลำหนึ่งบินผ่านพื้นที่ไป ผู้คนต่างเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
“จนถึงตอนเช้า เรายังคงเก็บชิ้นส่วนร่างกายจากพื้นดินอยู่ ทั้งแขนขาและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย” ผู้หญิงคนเดิมระบุ
ชาวชองอูที่เข้าร่วมงานเทศกาลยืนยันยอดผู้เสียชีวิตโดยประมาณ และว่าผู้คนต่างพยายามวิ่งหนีเมื่อรู้ว่าพารามอเตอร์กำลังบินอยู่เหนือศีรษะ
“ขณะที่ผมกำลังพูดกับผู้คนว่าอย่าวิ่ง พารามอเตอร์ก็ทิ้งระเบิดลง 2 ลูก เพื่อนของผม 2 คนตายต่อหน้าและยังมีอีกมากที่เสียชีวิตต่อหน้าผม” ชาวชองอูกล่าวกับเอเอฟพีโดยขอไม่เปิดเผยชื่อ
เขากล่าวว่าเขาได้เข้าร่วมงานศพเพื่อน 9 คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันอังคาร
สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 40 คน ในเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าว
องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุในคำแถลงว่าการโจมตีในเวลากลางคืนควรเป็นสัญญาณเตือนว่าพลเรือนในพม่านั้นจำเป็นต้องได้รับการปกป้องอย่างเร่งด่วน
การโจมตีครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพกำลังทวีความรุนแรงในการรณรงค์ที่โหดร้ายอยู่แล้วต่อกลุ่มต่อต้าน องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุ
“ประชาคมระหว่างประเทศอาจลืมเรื่องความขัดแย้งในพม่าไป แต่กองทัพพม่ากำลังใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบที่ลดลงก่ออาชญากรรมสงครามโดยไม่ต้องรับโทษ” โจ ฟรีแมน นักวิจัยด้านพม่าขององค์การนิรโทษกรรมสากล ระบุ
เขาเรียกร้องให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารพม่าในขณะที่เจ้าหน้าที่อาเซียนเตรียมการประชุมในปลายเดือนนี้
รัฐบาลทหารอ้างว่าการเลือกตั้งที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. จะเป็นหนทางสู่การปรองดอง แต่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติปฏิเสธการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารวางแผนไว้ โดยระบุว่าเป็นการฉ้อโกงเพื่อปิดบังการปกครองของทหารที่จะยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มต่อต้านได้ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งนี้
ขณะนี้ กองทัพพม่ากำลังปิดล้อมพื้นที่ของกลุ่มติดอาวุธ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ควบคุมก่อนการเลือกตั้ง.