โหดเหี้ยม! กองทัพพม่าโจมตีทางอากาศถล่มโรงเรียนในรัฐยะไข่ เสียชีวิตอย่างน้อย 18 ราย บาดเจ็บกว่า 20

เอพี - กองทัพพม่าโจมตีทางอากาศถล่มโรงเรียนเอกชน 2 แห่ง ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของรัฐทางตะวันตกของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 18 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ตามการรายงานของกลุ่มติดอาวุธและสื่อท้องถิ่นวันนี้ (12)
รายงานระบุว่า การโจมตีที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนที่หมู่บ้าน Thayet Thapin ตำบลเจ๊าก์ตอว์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพอาระกัน (AA) ควบคุมอยู่ในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของประเทศ ยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 20 คน แต่กองทัพพม่ายังไม่ได้รายงานเกี่ยวกับการโจมตีใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าว
ข่าย ทูคา โฆษกของกองทัพอาระกัน กล่าวกับสำนักข่าวเอพีว่า เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด 2 ลูกใส่โรงเรียน Pyinnyar Pan Khinn และโรงเรียน A Myin Thit ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอายุ 17-18 ปี ของโรงเรียนเอกชนดังกล่าว
สถานการณ์ในหมู่บ้านยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างอิสระ เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกตัดขาด
เจ๊าก์ตอว์ อยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 250 กิโลเมตร ถูกกองทัพอาระกันยึดครองได้ในเดือนก.พ. 2567
พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี เมื่อเดือนก.พ. 2564 ที่ก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวาง หลังจากการชุมนุมประท้วงอย่างสันติถูกปราบปรามลงด้วยกำลังรุนแรง ฝ่ายต่อต้านการปกครองของทหารจำนวนมากได้หันไปจับอาวุธขึ้นต่อสู้ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศกำลังติดพันอยู่กับความขัดแย้ง
และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีการประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากการสังหารของกองกำลังความมั่นคงมากกว่า 7,200 คน
รัฐบาลทหารได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) กลุ่มติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตย ซึ่งกองกำลังต่อต้านไม่มีระบบการป้องกันการโจมตีทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ
กองทัพอาระกัน เป็นปีกฝ่ายทหารที่ได้รับการติดอาวุธและได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีของกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ ที่กำลังแสวงหาสิทธิในการปกครองตนเองจากรัฐบาลกลางของพม่า กองทัพอาระกันเริ่มโจมตีในรัฐยะไข่ในเดือนพ.ย. 2566 และปัจจุบันสามารถควบคุมกองบัญชาการภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ไว้ได้ และควบคุมตำบลในรัฐยะไข่ได้ 14 ตำบล จากทั้งหมด 17 ตำบล
วาย ฮุน อ่อง ที่กำกับดูแลงานบรรเทาทุกข์ในรัฐยะไข่ กล่าวกับเอพีว่า ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ เป็นนักเรียนประจำของโรงเรียน 2 แห่ง ที่มีอยู่ประมาณ 30-40 คน ซึ่งเขาได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ที่อยู่ในหมู่บ้าน
เขากล่าวว่ามีบ้านอย่างน้อย 6 หลังที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนได้รับความเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 21 คน รวมถึง 6 คนที่อยู่ในอาการสาหัส
ขณะเดียวกัน สื่อออนไลน์ท้องถิ่นในรัฐยะไข่รายงานว่ามีนักเรียน 22 คน เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ และพวกเขายังได้โพสต์ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นซากปรักหักพังและอาคารที่ได้รับความเสียหายอีกด้วย
รัฐยะไข่ เป็นพื้นที่ที่เกิดปฏิบัติการการปราบปรามการก่อความไม่สงบของกองทัพอย่างโหดร้ายในปี 2560 ที่ทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาที่เป็นชนกลุ่มน้อยประมาณ 740,000 คน ต้องอพยพข้ามแดนไปยังบังกลาเทศเพื่อความปลอดภัย.