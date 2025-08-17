ทุกกลุ่มใน"รัฐชิน"รวมตัวคัดค้าน หลังทัพอาระกันประกาศยึดเมือง"ปะแลตวะ"

MGR Online - หลายองค์กรทั้งภาคประชาชนและกลุ่มติดอาวุธของรัฐชิน ประสานเสียงคัดค้าน หลังกองทัพอาระกันประกาศจะปกครองเมืองปะแลตวะ ประตูสู่รัฐมิโซรัมของอินเดีย ชี้เป็นเมืองของรัฐชิน ต้องปกครองโดยชาวชิน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2568 เป็นต้นมา องค์กรภาคประชาชนของรัฐชินทุกองค์กร รวมถึงกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ชินทุกกลุ่ม ต่างออกมาคัดค้านและประท้วงการยึดเมืองปะแลตวะให้เป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสันนิบาตแห่งอาระกัน/กองทัพอาระกัน(ULA/AA)
การดาหน้าออกมาประท้วงครั้งนี้ เกิดขึ้นเพียงวันเดียว หลังข่ายสุขะ โฆษกกองทัพอาระกัน ได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรัฐยะไข่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ถึงเป้าหมายของกองทัพอาระกันดังกล่าว
ตามรายงานของสำนักข่าว Mizzima โฆษกสภาความร่วมมือในกิจการชนเผ่าคูมิ (the Interim Khumi Affairs Coordination Council) หรือ IKACC ซึ่งเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในรัฐชิน กล่าวว่า การที่กองทัพอาระกันได้ชัยชนะกองทัพพม่า และสามารถผลักดันทหารพม่าออกจากเมืองปะแลตวะได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าเมืองนี้ต้องตกเป็นของกองทัพอาระกัน เพราะเมืองนี้เป็นของรัฐชิน
ด้านขบวนการพลเมืองชิน(Chin Civic Movement) หรือ CCM ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มปัญญาชน เยาวชน และสตรี ที่เคลื่อนไหวในการลดความแตกต่างในรัฐชินมาตลอด ก็ได้ส่งหนังสือประท้วงการกระทำของกองทัพอาระกันโดยทันทีในวันที่ 12 สิงหาคม โดยให้เหตุผลว่า ประชาชนในรัฐชินล้วนไม่พอใจและไม่ยินยอมให้กองทัพอาระกันเข้ามายึดครองเมืองปะแลตวะ
ขบวนการพลเมืองชินมองว่า ความเคลื่อนไหวของกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ชินกลุ่มต่างๆในขณะนี้ เป็นแนวทางที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นและยั่งยืนให้กับรัฐชินได้ดีที่สุด
แนวร่วมแห่งชาติชิน (Chin National Front) หรือ CNT กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ชิน บอกว่า ถ้ารัฐยะไข่ต้องการปกครองโดยชาวอาระกัน พื้นที่ของรัฐชิน ก็ต้องถูกปกครองโดยชาวชิน
องค์กรคูมิโลก (Global Khumi Organization) และสมาคมเยาวชนคูมิโลก (Global Khumi Youth Association) ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์คัดค้านในวันที่ 12 สิงหาคม โดยให้เหตุผลว่า การที่กองทัพอาระกันต้องการปกครองเมืองปะแลตวะ เป็นการฝ่าฝืนสนธิสัญญาปางโหลง และเป็นการรุกล้ำดินแดนของรัฐชิน
นอกจาก Mizzima แล้ว สื่อของรัฐชินเอง อาทิ เพจข่าว Chin World ต่างก็มีรายงานความเคลื่อนไหวต่อต้านการกระทำของกองทัพอาระกันที่ต้องการเข้ายึดครองเมืองปะแลตวะ
ปะแลตวะเป็นเมืองชายแดนที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐชิน มีพรมแดนติดกับเมืองบูตีตอง ของรัฐยะไข่ ทิศเหนือของปะแลตวะติดกับรัฐมิโซรัมของอินเดีย ส่วนด้านตะวันตกติดกับบังกลาเทศ
กองทัพอาระกันบุกยึดเมืองปะแลตวะไว้ได้เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ในปฏิบัติการ 1027 รอบแรก โดยสามารถขับไล่ทหารพม่าทั้งหมดที่ประจำการในเมืองนี้จนต้องหนีข้ามไปในเขตแดนประเทศอินเดีย หลังจากนั้น กองทัพอาระกันก็ได้เข้าปกครองปะแลตวะโดยสมบูรณ์
ปะแลตวะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญทางยุทธศาสตร์ตามโครงการขนส่งหลายรูปแบบคาลาดาน มูลค่า 484 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของอินเดีย โดยเป็นปลายทางการขนส่งสินค้าทางน้ำ จากท่าเรือซิตต่วยในรัฐอาระกัน ขึ้นมาตามแม่น้ำคาลาดาน มายังท่าเรือปะแลตวะ จากนั้นเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางถนนข้ามชายแดนจากเมืองปะแลตวะไปยังเมืองไอซอล เมืองหลวงของรัฐมิโซรัม ในอินเดีย