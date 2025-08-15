รัฐบาลทหารพม่ารื้อรูปปั้นนายพลอองซาน นักวิเคราะห์คาดมีแรงจูงใจทางการเมือง-ลดกระแสนิยมซูจี

MGR ออนไลน์ - รูปปั้นนายพลออกซาน บิดาของอองซานซูจี ผู้นำพลเรือนที่ถูกคุมขัง ถูกรื้อถอนออกไปกลางดึกจากย่านใจกลางเมืองพะโค ตามการเปิดเผยของชาวบ้านในพื้นที่
สำนักข่าวอิรวดีรายงานอ้างคำกล่าวของชาวบ้านที่ระบุว่า การรื้อถอนดังกล่าวไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และคาดการณ์ว่าการรื้อรูปปั้นอาจมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือเป็นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ ‘ยะดะยา’ ที่บรรดาผู้นำทหารของพม่ามีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาตินี้อย่างมาก เพื่อปัดเป่าโชคร้ายและนำโชคดีมาให้
ขณะที่ชาวเมืองพะโคอีกคนหนึ่งกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความอิจฉาของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ต่อนายพลอองซาน
“ผมคิดว่าเป็นเพราะ (มินอ่องหล่าย) รู้สึกอิจฉาที่ประชาชนชื่นชมนายพลอองซาน เขาเคยไปเยือนพิพิธภัณฑ์ของนายพล และเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์ไว้ แต่แล้วเขาก็สั่งให้รื้อรูปปั้นนายพลออกซานออก” ชาวบ้านกล่าว
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในวันวีรชน ที่เป็นงานรำลึกถึงการลอบสังหารนายพลอองซานในปี 2490 ที่นับเป็นการร่วมงานครั้งแรกตั้งแต่รัฐประหารในปี 2564 จากนั้นเขาได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบยก อองซาน ในย่างกุ้ง
การรื้อรูปปั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำรัฐบาลทหารและภรรยาได้ไปเยือนเมืองพะโค เมื่อวันที่ 3 ส.ค. และในวันถัดมา เขาได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นครั้งที่ 2
หญิงชาวเมืองพะโคคนหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวอิรวดีว่า เวลานี้รัฐบาลทหารได้ห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นจุดตั้งรูปปั้น
“พวกเขาติดเทปกั้นรอบพื้นที่ ห้ามไม่ให้ใครเข้าไป” หญิงชาวเมืองกล่าว
ชาวบ้านรายงานว่าอนุสาวรีย์ที่พะโคถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 ภายใต้การอุปถัมภ์ของพลจัตวาเอ ตอง สมัยรัฐบาลทหารชุดก่อนหรือที่รู้จักในชื่อสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ารัฐบาลทหารได้รื้อถอนอนุสาวรีย์นายพลออกซานออกจากสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของกรุงเนปีดอ เมื่อปลายเดือนก.ค.
อู ตัน โซ นาย นักวิเคราะห์การเมือง กล่าวว่าการรื้อถอนอนุสาวรีย์นายพลอองซานเป็นการกระทำที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อลบอองซานซูจี และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของเธอออกจากภูมิทัศน์ทางการเมืองของพม่า
“โดยพื้นฐานแล้ว การกระทำเหล่านี้ มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้อองซานซูจีและพรรค NLD ออกจากเวทีการเมือง กองทัพเชื่อว่าการสนับสนุนจากสาธารณชนที่มีต่ออองซานซูจี ส่วนใหญ่มาจากสถานะของเธอในฐานะบุตรสาวของนายพลอองซาน พวกเขาคิดว่าการจะทำลายมรดกและอิทธิพลของเธอ พวกเขาจะต้องทำลายความเคารพนับถือของสาธารณชนที่มีต่อบิดาของเธอเสียก่อน ดังนั้น พวกเขาจึงมุ่งเป้าไปที่นายพลอองซาน” อู ตัน โซ นาย กล่าว
นักวิเคราะห์การเมืองระบุว่ากองทัพเชื่อว่าต้องลดความชื่นชมที่มีต่อทั้งอองซานซูจีและบิดาของเธอลง เพื่อเปิดพื้นที่ให้ตนเองและพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (UNDP) ที่เป็นตัวแทน เข้ามาใช้ประโยชน์ในภูมิทัศน์ทางการเมืองของพม่า การหายไปของรูปปั้นเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลทหารกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในเดือนธ.ค. ซึ่งพรรค NLD และพรรคที่สนับสนุนประชาธิปไตยไม่ได้เข้าร่วม
อู ตัน โซ นาย เสริมว่ากลยุทธ์นี้อาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกระหว่างพรรค NLD และชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์
“ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ รู้สึกไม่สบายใจมายาวนานเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ระบุว่านายพลอองซานเป็นผู้นำชาติเพียงคนเดียว รัฐบาลทหารกำลังใช้ความรู้สึกดังกล่าวเป็นอาวุธบ่อนทำลายภาพลักษณ์ระดับชาติของพรรค NLD” อู ตัน โซ นาย กล่าว
หลังจากพรรค NLD ขึ้นสู่อำนาจในปี 2559 พรรคได้ตั้งรูปปั้นนายพลอองซานในรัฐชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ ที่รวมทั้งรัฐชิน รัฐมอญ รัฐกะฉิ่น และรัฐกะยา ที่ก่อให้เกิดการประท้วงในหมู่ชาวบ้าน และในบางกรณี ก็เกิดการประท้วงบนท้องถนนจนนำไปสู่การจับกุม
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากมองว่าอนุสาวรีย์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดของพม่า และเป็นเครื่องเตือนใจถึงคำมั่นสัญญาเรื่องการปกครองตนเองและสิทธิเท่าเทียมที่ยังไม่บรรลุผล ที่เกิดขึ้นจากการลงนามในข้อตกลงปางโหลงปี 2490 ระหว่างนายพลอองซานและผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์
“รัฐบาลทหารกำลังพยายามใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงเหล่านี้ และพยายามสร้างภาพว่าทั้งนายพลอองซานและอองซานซูจีเป็นบุคคลที่มีข้อบกพร่อง พวกเขากำลังทำสิ่งเหล่านี้เพื่อโจมตีอองซานซูจี” นักวิเคราะห์การเมืองระบุ.