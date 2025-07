สื่อตรงข้าม “มินอ่องหล่าย” ประโคมข่าว ทอ.ไทยช่วยทัพพม่าพัฒนา “โดรน”

วานนี้ (30 ก.ค.) สำนักข่าว BBC ภาคภาษาพม่า และ The Irrawaddy รายงานงานข่าวการเดินทางเยือนประเทศไทยของ พล.อ.ทูนอ่อง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เมียนมา โดยชูประเด็นหลักว่า กองทัพอากาศไทยจะร่วมกับกองทัพอากาศเมียนมาในโครงการวิจัย-พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) หรือโดรนสื่อทั้ง 2 สำนัก ต่างระบุว่า กองทัพอากาศเมียนมากำลังถูกโจมตีจากนานาชาติอย่างหนักถึงปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงและไม่เลือกเป้าหมาย ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบ มีชาวบ้านจำนวนมากเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของเมียนมา โดยมีโดรนเป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องบินรบทั้ง BBC และ The Irrawaddy เป็นสื่อฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารของ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ตลอด 4 ปี นับแต่เกิดการรัฐประหารในเมียนมา ข่าวที่สื่อทั้ง 2 แห่งนำเสนอล้วนมีเนื้อหาที่ต่อต้านรัฐบาลทหาร แต่กลับสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ(NUG) หรือรัฐบาลเงาของอดีตนักการเมืองพรรค NLD และปฏิบัติการของ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา โดยสื่อในประเทศไทยมักนำข่าวจากทั้ง 2 สำนักนี้ มาแปลเพื่อนำเสนอต่อพล.อ.ทูนอ่อง ได้นำคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย และได้เข้าพบหารือกับ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้(30 ก.ค.) โดยเนื้อหาข่าวทางการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Royal Thai Air Force ระบุว่า ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ทูนอ่อง ในฐานะแขกของกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองบริพัตรข่าวในเว็บไซต์ Royal Thai Air Force ได้ให้รายละเอียดว่า ผู้บัญชาการทหารอากาศทั้งสองชาติได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศเมียนมาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และได้หารือร่วมกันที่จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของกองทัพอากาศทั้งสองประเทศในการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน เพื่อรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง การแลกเปลี่ยนการเยือน การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม การฝึกศึกษา และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมถึงผู้บัญชาการทหารอากาศไทยเสนอที่นั่งการศึกษาในหลักสูตรจ่าอากาศให้แก่กองทัพอากาศเมียนมา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับในอนาคตในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเมียนมา ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานสิ่งของ รวมถึงขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมียนมาผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา โดยกองทัพอากาศสนับสนุนด้านการบินในการลำเลียงสิ่งของพระราชทาน และสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเมียนมาได้อย่างรวดเร็วประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกๆในการให้ความช่วยเหลือเมียนมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างทั้งสองประเทศ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ(Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่กองทัพอากาศต้องมีความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยพิบัติทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคในตอนท้ายข่าวของเว็บไซต์ Royal Thai Air Force ระบุว่า การเยือนของผู้บัญชาการทหารอากาศเมียนมาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศซึ่งจะส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน นำไปสู่ความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาคอย่างยั่งยืน