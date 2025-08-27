ยอดดับไต้ฝุ่นคาจิกิเพิ่มเป็น 8 ราย ฮานอยเตือนอาจมีน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่มเพิ่ม

รอยเตอร์ - พายุไต้ฝุ่นคาจิกิและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8 ราย โดยเป็นผู้เสียชีวิตในไทย 1 ราย และในเวียดนาม 7 ราย ขณะที่ทางการเวียดนามเตือนว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเพิ่มขึ้น
พายุลูกนี้ที่พัดขึ้นฝั่งในเวียดนามเมื่อวันจันทร์ ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน ได้ก่อให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มอย่างกว้างขวางทั้งในเวียดนามและไทย
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของไทยรายงานว่าฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มใน 8 จังหวัดของไทย และส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 180 ครัวเรือน
ในเวียดนาม พายุคาจิกิและน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุได้สร้างความเสียหายและท่วมบ้านเรือนและสำนักงานมากกว่า 10,000 แห่ง รวมถึงพื้นที่ปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตรมากกว่า 86 เฮกตาร์ รัฐบาลเวียดนามระบุในคำแถลงที่ออกวันนี้ (27)
นอกจากนี้ ยังทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้ม ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน 1.6 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในจ.ห่าติ๋ง และจ.เหงะอาน
ถนนในกรุงฮานอยถูกน้ำท่วมอย่างหนักเช่นกัน เนื่องจากฝนที่ตกหนักยังคงตกต่อเนื่องในเมืองหลวง ที่กำลังเตรียมจัดขบวนพาเหรดฉลองวันชาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษของประเทศในสัปดาห์ ฉลองครบรอบ 80 ปีการประกาศเอกราช
หน่วยงานพยากรณ์อากาศของเวียดนามรายงานว่าฝนที่ตกหนักจะยังคงตกหนักในหลายจังหวัพดทางภาคเหนือ โดยที่บางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 70 มิลลิเมตรภายใน 3-6 ชั่วโมง
“อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ซึ่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม คุกคามชีวิตผู้คนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม” หน่วยงานพยากรณ์อากาศของเวียดนาม ระบุ
ก่อนพายุพัดขึ้นฝั่งในเวียดนาม พายุคาจิกิได้พัดผ่านชายฝั่งทางใต้ของเกาะไหหลำของจีนในวันอาทิตย์ ส่งผลให้เมืองซานย่าบนเกาะต้องปิดระบบขนส่งสาธารณะและธุรกิจต่างๆ.