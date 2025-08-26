ไต้ฝุ่นคาจิกิซัดเวียดนามอ่วม เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ทางการเตือนน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม

รอยเตอร์ - ไต้ฝุ่นคาจิกิคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 3 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 10 รายในเวียดนาม ตามการเปิดเผยของทางการวันนี้ (26) พร้อมเตือนว่าฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่ม
คำแถลงของรัฐบาลเวียดนามระบุว่าพายุลูกนี้ได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนเกือบ 7,000 หลัง พื้นที่ปลูกข้าวถูกน้ำท่วม 28,800 เฮกตาร์ และทำต้นไม้โค่นล้ม 18,000 ต้น นอกจากนี้ยังทำให้เสาไฟฟ้าล้ม 331 ต้น ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในจ.แท็งฮว้า จ.เหงะอาน จ.ห่าติ๋ง จ.ท้ายเหวียน และจ.ฟู้เถาะ
ถนนในกรุงฮานอยถูกน้ำท่วมอย่างหนัก หลังฝนตกหนักในเช้าวันอังคาร ทำให้การจราจรเป็นอัมพาต รถยนต์หลายคันจมอยู่ใต้น้ำ
น้ำท่วมยังครอบคลุมถึงย่านที่อยู่อาศัยในเมืองหลวง ที่กำลังเตรียมจัดขบวนพาเหรดวันชาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษในสัปดาห์หน้าเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี
คลิปวิดีโอจากสื่อของรัฐเผยให้เห็นน้ำในทะเลสาบตะวันตก ที่เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย เอ่อล้นตลิ่ง ขณะที่ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่อง
รายงานจากสื่อของรัฐระบุว่าหมู่บ้านหลายแห่งในจ.บั๊กนีง ถูกตัดขาดเนื่องจากน้ำท่วม
หลังจากพายุพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนเหนือของประเทศเมื่อบ่ายวันจันทร์พายุคาจิกิได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและเคลื่อนตัวข้ามเข้าสู่ลาวในเช้าวันอังคารตามการรายงานของหน่วยงานด้านสภาพอากาศของเวียดนาม
ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามเตือนว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามโดยบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักถึง 150มิลลิเมตรภายใน 6ชั่วโมงที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
ก่อนพายุพัดขึ้นฝั่งเวียดนามไต้ฝุ่นคาจิกิได้เคลื่อนตัวเลียบชายฝั่งตอนใต้ของเกาะไหหลำของจีนในวันอาทิตย์ทำให้เมืองซานย่าบนเกาะต้องปิดให้บริการขนส่งสาธารณะและธุรกิจต่างๆ.