พม่าจับมือจีน เดินหน้าสร้างรถไฟสาย "หมู่เจ้-มัณฑะเลย์-เจ้าก์ผิ่ว"

วานนี้ (29 ก.ย.) The Global New Light of Myanmar รายงานว่า พล.อ.เมียะทุนอู รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร เมียนมา ได้เดินทางไปเยือนสำนักงานใหญ่ของบริษัท China Railway Group ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีการหารือถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ 2 สาย ได้แก่ เส้นทางรถไฟจากเมืองหมู่เจ้ ภาคเหนือของรัฐฉาน ลงมายังเมืองมัณฑะเลย์ และจากเมืองมัณฑะเลย์ ไปยังเมืองเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่ ระยะรวมทางกว่า 1,000 กิโลเมตรพล.อ.เมียะทุนอู เป็นตัวแทนรัฐบาลเมียนมาเข้าร่วมประชุม The Global Sustainable Transport Forum ซึ่งจัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 แต่ก่อนเริ่มการประชุม 1 วัน ในวันที่ 24 กันยายน เขาได้ไปเยือนสำนักงานใหญ่ China Railway Group และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถไฟของการรถไฟจีนรุ่งขึ้น ในตอนเช้าของวันที่ 25 กันยายน พล.อ.เมียะทุนอู ได้พบกับ He Lifeng รองนายกรัฐมนตรีจีน จากนั้นเดินทางไปสำนักงานใหญ่ของการรถไฟจีนเพื่อดูการทำงานของศูนย์ควบคุมการจราจร (Centralized Traffic Control : CTC) และในวันที่ 26 กันยายน เขาได้พบกับประธานและผู้บริหารของบริษัท China Communication Construction และบริษัท China Harbour Engineering ส่วนในตอนเย็น พล.อ.เมียะทุนอู ได้พบกับ Li Xiaopeng รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ของจีน เพื่อหารือความร่วมมือด้านการคมนาคมและขนส่งของ 2 ประเทศอย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการพูดคุยระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร เมียนมา กับผู้บริหารหน่วยงานรถไฟของจีนในครั้งนี้ว่ามีข้อสรุปอย่างไรบ้างทางรถไฟเชื่อมเมืองหมู่เจ้ ประตูการค้าที่ใหญ่ที่สุดระหว่างจีนและเมียนมา ผ่านมัณฑะเลย์ ลงไปสู่ปลายทางที่ท่าเรือน้ำลึกเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่ เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายทางรถไฟ Pan-Asian Railway Network ตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และเป็นระบบคมนาคมหลักอันหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมาโครงการนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก“หมู่เจ้-มัณฑะเลย์” ยาว 431 กิโลเมตร กระทรวงขนส่งทางราง เมียนมา เซ็นบันทึกความเข้าใจ(MOU) ให้บริษัท China Railway Eryuan Engineering Group จากจีนเป็นผู้ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถัดมา ปี 2562 เริ่มมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สำรวจ เก็บข้อมูล ประชุมชี้แจงต่อชาวบ้าน เพื่อจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวลล้อม(EIA)วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักข่าว Tai Freedom ภาคภาษาไทใหญ่ รายงานข้อมูลบางส่วนใน EIA ระบุว่าทางรถไฟเริ่มจากเมืองหมู่เจ้ จากนั้นวิ่งขนานกับทางหลวงหมายเลข 3 ลงมายังเมืองก๊ตขาย จังหวัดล่าเสี้ยว ผ่านเมืองแสนหวี ล่าเสี้ยว สีป้อ จ๊อกแม หนองเขียว ปินอูลวิน ไปสิ้นสุดที่เมืองมัณฑะเลย์ตลอดเส้นทาง มีการสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า มีการเจาะอุโมงค์ลอดภูเขา 60 แห่ง สร้างสะพานใหม่เพื่อข้ามแม่น้ำและหุบเหว 124 แห่ง โดยมีสะพาน 4 แห่ง ที่สำคัญและต้องใช้เวลาก่อสร้างนานที่สุด ได้แก่ สะพานข้ามหุบเขาก๊กเทค ลึกกว่า 300 เมตร เชื่อมเมืองหนองเขียว จังหวัดจ๊อกแม กับเมืองปินอูลวิน ภาคมัณฑะเลย์ ต้องใช้เวลาสร้าง 48 เดือน , สะพานข้ามแม่น้ำมาว เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างรัฐฉานกับมณฑลยูนนาน ใช้เวลาสร้าง 26 เดือน , สะพานข้ามแม่น้ำม้า ในเมืองสีป้อ จังหวัดจ๊อกแม ใช้เวลาสร้าง 24 เดือน และสะพานข้ามแม่น้ำตู ในเมืองสีป้อ ใช้เวลาสร้าง 23 เดือนโครงการช่วงที่ 2 “มัณฑะเลย์-เจ้าก์ผิ่ว” กระทรวงคมนาคมและสื่อสาร เมียนมา เซ็น MOU ให้บริษัท China Railway Eryuan Engineering Group เข้ามาสำรวจความเป็นไปได้เพื่อสร้างทางรถไฟช่วงนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ก่อนการรัฐประหารไม่ถึงเดือนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ Frontier Myanmar รายงานว่า EIA ของโครงการช่วง“หมู่เจ้-มัณฑะเลย์” ได้รับอนุมัติแล้วในปี 2565 และรัฐบาลทหารพม่าได้เริ่มเดินหน้าสร้างทางรถไฟสายนี้แล้วอย่างเงียบๆบทความของ Frontier Myanmar มีการเสนอภาพการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเมียนมา กับเจ้าหน้าที่ China Railway Eryuan Engineering Group เกี่ยวกับการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2565 และได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากการรถไฟเมียนมารายหนึ่ง ซึ่งเปิดเผยว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคมและสื่อสาร เมียนมา และบริษัท China Railway Eryuan Engineering Group เพื่อพิจารณาแนวเส้นทางช่วงมัณฑะเลย์-เจ้าก์ผิ่ว และกำหนดว่าทางรถไฟช่วงนี้ ต้องผ่านเมืองใดบ้างFrontier Myanmar ได้ทำแผนที่คร่าวๆระบุพื้นที่ต่างๆที่ทางรถไฟต้องผ่าน ตั้งแต่ต้นทางที่หมู่เจ้ ลงมาถึงปลายทางที่เจ้าก์ผิ่ว โดยรายชื่อเมืองที่เส้นทางรถไฟผ่าน มีดังนี้(โปรดดูแผนที่ประกอบ)- หมู่เจ้ ชายแดนเมียนมา-จีน ในรัฐฉานเหนือ- เมืองน้ำผักกา อำเภอก๊ตขาย จังหวัดหมู่เจ้ รัฐฉาน- เมืองแสนหวี จังหวัดล่าเสี้ยว รัฐฉาน- เมืองล่าเสี้ยว จังหวัดล่าเสี้ยว รัฐฉาน- เมืองหนองเขียว จังหวัดจ๊อกแม รัฐฉาน- เมืองมัณฑะเลย์ ภาคมัณฑะเลย์- เมืองหญ่องอู ภาคมัณฑะเลย์ ที่ตั้งของอาณาจักรโบราณพุกาม- เมืองมะกวย ภาคมะกวย- เมืองเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่