สหรัฐฯ คว่ำบาตรครั้งใหม่กับรัฐบาลทหารพม่าพุ่งเป้าบริษัทจัดหาน้ำมันเครื่องบินเจ็ท

กระทรวงระบุในคำแถลงว่าได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรกับบุคคล 2 คน และหน่วยงาน 6 แห่ง ที่มีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของกองทัพพม่า ที่วอชิงตันกล่าวหาว่าทำให้การกระทำทารุณโหดร้ายดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงผ่านการนำเข้า จัดเก็บ และจำหน่ายน้ำมันเครื่องบินให้กับกองทัพนับตั้งแต่รัฐบาลทหารยึดอำนาจในเดือนก.พ. 2564 พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวาย ก่อให้เกิดขบวนการต่อต้านที่ต่อสู้กับกองทัพในหลายแนวรบและนำไปสู่การปราบปรามฝ่ายต่อต้านอย่างนองเลือดกระทรวงการคลังกล่าวว่ากองทัพยังกระทำเหตุทารุณโหดร้ายและความรุนแรงต่อประชาชนชาวพม่านับตั้งแต่รัฐประหาร และระบุว่ากองทัพพึ่งพาการโจมตีทางอากาศมากขึ้นในพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่ โดยอ้างถึงการโจมตีหมู่บ้าน Let Yet Kone ในภาคกลางของพม่า และหมู่บ้านในรัฐกะฉิ่น ทางตอนเหนือของประเทศที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 80 คน“รัฐบาลทหารพม่ายังคงสร้างความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานต่อประชาชนของตนเอง” ไบรอัน เนลสัน ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายข่าวกรองด้านการก่อการร้ายและการเงิน ระบุในคำแถลง“สหรัฐฯ ยังคงยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่มีต่อประชาชนชาวพม่า และจะยังคงปฏิเสธการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพที่กระทำการโหดร้ายทารุณเหล่านี้” คำแถลงระบุด้านสถานทูตพม่าในวอชิงตันไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความเห็นจากรอยเตอร์กระทรวงการคลังพุ่งเป้าที่ผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของกองทัพพม่า โดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรกับบริษัท Asia Sun Group บริษัท Asia Sun Trading Co. Ltd และบริษัท Cargo Link Petroleum Logistics Co. Ltd.นอกจากนี้ ยังพุ่งเป้าไปที่บุคคลและหน่วยงานที่กระทรวงการคลังระบุว่ามีความเกี่ยวข้องหรือเคยจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพพม่า รวมถึงผู้ที่ร่วมงานใกล้ชิดกับผู้นำรัฐบาลทหารและเกี่ยวข้องกับบริษัท Star Sapphire Group และบริษัท Star Sapphire Trading Company Limited.สหรัฐฯ และประเทศตะวันตกอื่นๆ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายชุดที่มุ่งเป้าที่สมาชิกของรัฐบาลทหาร หน่วยงานของรัฐบาลทหาร และบริษัทของกองทัพ เพื่อพยายามจำกัดความสามารถในการระดมทุนของพวกเขารายงานของสหประชาชาติที่เผยแพร่ในเดือนนี้พบว่าความรุนแรงทวีความรุนแรงขึ้นในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าเนื่องจากกองทัพโจมตีทางอากาศและระดมยิงปืนใหญ่อย่างไม่เลือก เผาหมู่บ้านจำนวนมากเพื่อขับไล่พลเรือน และปฏิเสธการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมก่อนหน้านี้ รัฐบาลทหารกล่าวว่าพวกเขาดำเนินการปราบปรามอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อปราบปรามสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการก่อการร้ายและปฏิเสธว่ามีเหตุทารุณโหดร้ายเกิดขึ้น.