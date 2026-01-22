เตือนฝุ่นพิษ PM2.5 รอบ 7 วันข้างหน้า (23-29 ม.ค.2569)

📍ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เปิดผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 - 29 มกราคม 2569
▶️ พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 24 - 29 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
▶️ พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 24 - 29 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
▶️ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 23 - 29 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
▶️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 23 - 29 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
▶️ ภาคตะวันออก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 23 - 29 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
▶️ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง
AirReport รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พื้นที่เสี่ยงในประเทศไทย l 22 มกราคม 2569