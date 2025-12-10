แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งทหารติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เร่งวางมาตรการพร้อมสู้ฝุ่นควัน ไฟป่า

เชียงใหม่ - แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมเร่งวางมาตรการรับมือก่อนย่างเข้าสู่ช่วงมหกรรมเผา พบจุดความร้อนเชียงใหม่ผุดแล้ว 2 จุด ด้านสุโขทัย ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน
วันนี้ (10 ธ.ค. 68) ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.ชายแดน กฤษณสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า พล.ท. วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองวางมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเช้าวันนี้จากการติดตามสถานการณ์พบจุดความร้อน จำนวน 3 จุด ได้แก่ เชียงใหม่ 2 จุด และจังหวัดสุโขทัย 1 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ และพื้นที่เกษตร โดยที่จังหวัดสุโขทัยเกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน และเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ทางศูนย์ฯ ได้สั่งการเร่งให้ กอ.รมน.สุโขทัยหาสาเหตุของการเกิดจุดความร้อนเร่งด่วนหลังพบจุดความร้อนต่อเนื่องหลายวัน
ด้าน พ.ท.วิริทธิ์พล สบบง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมอากาศยาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ส่วนหน้า กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ว่า ปัจจุบันภาคเหนือมีลักษณะลมแปรปรวนและมีความเร็วลมเบาบาง การระบายอากาศน้อย โดยพบว่าสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) ห้วงวันที่ 1-10 ธันวาคม 2568 ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 661 จุด ลดลงจากปี 2567 จำนวน 372 จุด คิดเป็นร้อยละ 36.01 ซึ่งในปี 2568 ตรวจพบสูงสุดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 118 จุด รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย จำนวน 98 จุด และจังหวัดพิจิตร จำนวน 61 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เกษตร จำนวน 419 จุด รองลงมาคือป่าสงวนฯ จำนวน 110 จุด และพื้นที่เขต ส.ป.ก. จำนวน 69 จุด ขณะที่จุดความร้อนประเทศเพื่อนบ้าน มีจำนวน 3,553 จุด ลดลงจากปี 2567 จำนวน 557 จุด คิดเป็นร้อยละ 13.55 พบมากที่สุดอยู่ที่ ประเทศไทย จำนวน 1,164 จุด รองลงมาคือ ประเทศเมียนมา จำนวน 1,143 จุด
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ส่วนหน้าเตรียมจัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำปี 69 ในวันที่ 9 มกราคม 2569 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าก่อนเข้าสู่ฤดูกาลเผาช่วงเดือนมีนาคม