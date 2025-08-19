GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พบพื้นที่บางส่วน 6 จังหวัดภาคเหนือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง : ข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1C

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel - 1C ของวันที่ 19 สิงหาคม 2568 พบว่ามีพื้นที่บางส่วนของ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เชียงราย น่าน และ แพร่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วทั้งสิ้น 218,815 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน ทั้งนี้ ระดับน้ำท่วมขังจะมีความลึกแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที่
สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป
สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ disaster.gistda.or.th
หมายเหตุ : การประเมินพื้นที่น้ำท่วมขังได้จาก การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยประมาณ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง