หนังโฆษณา “THE GIVER” ถ่ายทอดแนวคิด “เพราะได้รับ จึงพร้อมส่งต่อ” สานต่อเจตนารมย์การให้อย่างยั่งยืน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมย์การพัฒนาและยกระดับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “TOYOTA GIVING ขับเคลื่อนไทย ให้ยั่งยืน” ซึ่งดำเนินมาแล้วกว่า 3 ทศวรรษ
ล่าสุดได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “THE GIVER” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ที่ยั่งยืน ผ่านข้อความสำคัญ “เพราะเราได้รับ จึงพร้อมส่งต่อ” สะท้อนปรัชญาการให้ของโตโยต้า ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดผลลัพธ์ในระยะยาว
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ริเริ่มโครงการ “TOYOTA GIVING ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะของการช่วยเหลือในระยะยาว ผ่านการสร้างกรอบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงความร่วมมือของมูลนิธิ องค์กร พนักงาน ผู้แทนจำหน่าย และภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อส่งต่อโอกาสและทรัพยากรสู่สังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิโตโยต้ามุ่งขยายบทบาทจากการให้ความช่วยเหลือ ไปสู่การสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ในสังคมไทย โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาส คุณค่า และแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โครงการ TOYOTA GIVING ได้รับการออกแบบโครงสร้างการให้แบบบูรณาการ ครอบคลุมการพัฒนาสังคมใน 4 มิติหลัก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชนตั้งแต่ระดับรากฐานไปจนถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ประกอบด้วย การให้การศึกษา การให้สุขภาพ การให้ความเป็นอยู่ และการให้ภูมิปัญญา ซึ่งแต่ละมิติทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ
•การให้การศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการทุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมการติดตามและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุน เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต
•การให้สุขภาพ มุ่งส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชน โดยร่วมกับค่ายจิตอาสาพยาบาลเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ จัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปฟรี จากนักศึกษาทุนพยาบาล และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผ่านโครงการ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและรักษาฟันเชิงรุก พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ชุมชน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
•ขณะเดียวกัน การให้ความเป็นอยู่ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ “โตโยต้ายั่งยืนวิทยา” เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม แปลงเกษตรพอเพียง ระบบกรองน้ำดื่มมาตรฐาน ระบบสูบน้ำ และระบบไฟฟ้าพลังงานโซลาเซลล์ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
•ส่วนการให้ภูมิปัญญา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ผ่าน การถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง อาทิ ความปลอดภัยบนท้องถนน การจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวคิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน
สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุด THE GIVER ถูกจัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณของ TOYOTA GIVING ให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ผ่านการเล่าเรื่องราวจากชีวิตจริงของผู้คนที่เคยได้รับโอกาสทางการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และเติบโตขึ้นพร้อมแรงบันดาลใจในการกลับมาส่งต่อการให้สู่สังคม ภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นว่า “การให้” ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อความช่วยเหลือถูกมอบให้ แต่สามารถขยายผลต่อเนื่องในรูปแบบของโอกาส คุณภาพชีวิต และแรงบันดาลใจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง”
ภาพยนตร์โฆษณา “THE GIVER” จึงไม่เพียงทำหน้าที่สื่อสารบทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้าเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของแนวคิด TOYOTA GIVING ที่มุ่งปลูกฝังทัศนคติของการเป็นผู้ให้ และเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อคุณค่า เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไทยให้ก้าวไปอย่างยั่งยืน