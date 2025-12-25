แบรนด์ซุปไก่สกัด จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศเดินหน้าสานต่อโครงการ “แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2569”

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND'S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ซุปไก่สกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศเดินหน้าสานต่อโครงการ "แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2569 (BRAND'S Young Blood 2026)" ตั้งเป้าระดมโลหิตทั่วประเทศ เสริมความมั่นคงของโลหิตสำรอง พร้อมเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมส่งต่อพลังเล็ก ๆขับเคลื่อนสู่พลังที่ยิ่งใหญ่ผ่านการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โดยมี “แจ๊คกี้ จักริน กังวานเกียรติชัย” ศิลปินมากความสามารถ ร่วมเป็นตัวแทนเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิต พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีมอบโลหิต และมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวด Tech for Life Challenge ภายใต้โครงการฯ ปี 2568 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
มธุวลี สถิตยุทธการ รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร 'การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (Giving Back to Society)' โดยโครงการ 'แบรนด์ พลังเลือดใหม่
ต่อพลังชีวิต' ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นดังกล่าวอย่างชัดเจน และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 ภายใต้โครงการ ‘แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต ปี 2569 (BRAND'S Young Blood 2026)’ ด้วยแนวคิด 'Give Blood.
Be A Hero. พลังเลือดใหม่ พลังฮีโร่' ตั้งเป้าจัดหาโลหิตทั่วประเทศโดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเป็น 'ผู้ให้' อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการฯ ปี 2568 ที่ผ่านมา สามารถรวบรวมโลหิตจากกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศที่ร่วมบริจาคโลหิตและส่งมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนปริมาณโลหิตสำรองคงคลังอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ซึ่งสะท้อนถึงพลังร่วมกันของผู้ให้ที่สามารถเปลี่ยนพลังเล็ก ๆ ให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่’ได้อย่างแท้จริง
โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาทั้ง 3 ทีม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Tech for Life Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมไอเดียสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการบริจาคโลหิต โดยหวังว่าประสบการณ์จากโครงการฯ จะเป็นแรงบันดาลใจ เสริมสร้างภาวะผู้นำ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เยาวชนทุกคน”
ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการโลหิตที่เพียงพอ มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ แต่ละปีมีความต้องการใช้โลหิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8-10 ในปี 2567 มีการบริจาคโลหิต 2,539,416 ยูนิต ขณะที่ในปี 2568 มีผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนอายุ 17 – 22 ปี จำนวน 216,400 คน ได้รับโลหิตจำนวน 261,115 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณโลหิตทั้งหมด ถึงแม้ว่าการจัดหาโลหิตจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี
แต่ความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์ให้มีผู้บริจาคโลหิตประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอและมีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ตามมาตรฐานงานบริการโลหิต จะต้องมีโลหิตสำรองคงคลังอย่างน้อย 3,000 ยูนิต ต่อวันพร้อมใช้ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในปี 2569 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อการดำเนินโครงการ 'แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต' อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ 'แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิตปี 2569' ในปีนี้ ได้มุ่งขยายการเข้าถึงกลุ่มเยาวชนในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย ที่มีอายุระหว่าง 17–22 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงที่สุดสำหรับการเป็นผู้บริจาคโลหิตต่อเนื่องในระยะยาว
เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน หากสามารถปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนตั้งแต่ช่วงที่ยังอยู่ในวัยเรียน เยาวชนเหล่านี้ ก็จะกลายเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำที่มีคุณภาพในระยะยาวต่อไป
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ และขยายกลุ่มผู้บริจาคประจำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างระบบการบริการโลหิตของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
แจ๊คกี้ จักริน กังวานเกียรติชัย ตัวแทนคนรุ่นใหม่ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาร่วมโครงการ ‘BRAND'S Young Blood’ อีกครั้ง และอยากเชิญชวนเยาวชนให้มาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่คิด และสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพียงเตรียมร่างกายให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ดื่มน้ำมาก ๆ ทั้งก่อนและหลังบริจาคและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันสูงก่อนเข้าบริจาคครับ”
ทั้งนี้ โครงการ “แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2569” เตรียมเปิดตัวกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อพลังชีวิตให้กับสังคมไทย โดยยังคงมุ่งจัดกิจกรรมประกวดเพื่อกระตุ้นการบริจาคโลหิตที่ตอบโจทย์ความสนใจและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ได้แก่ การประกวดหนังสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok และ การออกแบบ Add Your Template บนแพลตฟอร์ม Instagram โครงการฯ จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป และจะประกาศรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมในโอกาสถัดไป