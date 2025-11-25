"แบรนด์ซุปไก่สกัด” ประกาศความสำเร็จ 'BRAND'S BRAIN CAMP เปิดโลกกว้าง สร้างอนาคต' อย่างยิ่งใหญ่ มอบประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ

แบรนด์ซุปไก่สกัด โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND'S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า ประกาศความสำเร็จโครงการ “BRAND'S BRAIN CAMP เปิดโลกกว้าง สร้างอนาคต” ที่เดินหน้าสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ BRAND’S Career Explorer, BRAND’S BRAIN CAMP Roadshow และ BRAND'S ProXperience ด้วยจำนวนผู้เข้าถึงทางออนไลน์ 15,000,000 คนทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าสานต่อพันธกิจในการสนับสนุนและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องในปี 2569 ผ่านโครงการ “BRAND’S BRAIN CAMP เปิดโลกกว้าง สร้างอนาคต” เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพ และส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง
นางสาวจุฑามาศ งามจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ BRAND’S BRAIN CAMP เปิดโลกกว้าง สร้างอนาคต” เป็นโครงการ
ที่สนับสนุนและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย ด้วยความเชื่อว่า เยาวชนคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ
พร้อมมุ่งเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ค้นหาเส้นทางอาชีพที่ใช่ สอดคล้องกับพันธกิจของแบรนด์ซุปไก่สกัดในการช่วยเยาวชน
ปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ ผ่านกิจกรรมที่ตอบโจทย์การค้นหาตัวเองและการเตรียมพร้อมด้านอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างครบวงจร
ประกอบด้วย BRAND’S Career Explorer เว็บไซต์ www.brandsbraincamp.com ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญของกว่า 150 อาชีพ และรายการออนไลน์ “Job นี้ เจอร์นี่” ที่นำเสนอเรื่องราวและเส้นทางสายอาชีพที่หลากหลาย อาทิ แพทย์ เชฟ อินฟลูเอนเซอร์ และ UX/UI Designer BRAND’S BRAIN CAMP กิจกรรมโรดโชว์ 4 หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสายอาชีพต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันความรู้ รวมทั้งจัดเวิร์คชอปเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและทักษะชีวิต และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์อย่าง BRAND'S ProXperience โครงการทดลองฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในสาขาที่น้อง ๆ สนใจ เพื่อสัมผัสประสบการณ์และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อโลกการทำงานจริงในอนาคต โดยครอบคลุมสาขาอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพ วิศวกรรมและเทคโนโลยี กฎหมาย ธุรกิจ กลุ่มศิลปะ และสื่อสร้างสรรค์”
ไฮไลต์ความสำเร็จโครงการ ‘BRAND’S BRAIN CAMP เปิดโลกกว้าง สร้างอนาคต’
โครงการ BRAND’S BRAIN CAMP 2025 ได้ออกแบบกิจกรรมอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์การค้นหาตัวเองและการเตรียมพร้อมด้านอาชีพอย่างครบวงจร หลังจากดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลารวมกว่า 6 เดือน ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง โดยมีจำนวนผู้เข้าถึงทางออนไลน์ 15,000,000 คนทั่วประเทศ ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ www.brandsbraincamp.com มีการเข้าถึงมากกว่า 200,000 ครั้ง นับเป็นการสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกัน BRAND’S BRAIN CAMP Roadshow ใน 4 จังหวัดทั่วประเทศก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความสนใจและการมีส่วนร่วมของเยาวชนจากทั่วประเทศ พร้อมช่วยจุดประกายให้น้อง ๆ หลายพันคนค้นพบ “เส้นทางอาชีพในฝัน” ของตนเอง นอกจากนี้ หัวใจสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับ BRAND’S BRAIN CAMP คือ การเชื่อมโยงการค้นพบตัวเองไปสู่โอกาสในการทำงานจริงผ่าน BRAND’S ProXperience ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสายอาชีพที่สนใจ โดยเน้นการฝึกทักษะที่จำเป็นในสถานการณ์จริง เพื่อช่วยให้เยาวชนเห็นภาพรวมของสายอาชีพที่ชัดเจน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อ และยังได้สร้าง 'ผลงานจริง' (Portfolio) ที่โดดเด่นและแตกต่าง เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการในการยกระดับศักยภาพเยาวชนไทยให้พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ
“ความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ “แบรนด์ซุปไก่สกัด” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ ทั้งด้านการเลือกเส้นทางอาชีพ การวางแผนศึกษาต่อ รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของเยาวชนไทยที่ต้องการค้นหาตนเองและประสบความสำเร็จตามเส้นทางที่ตนเลือก เพื่อสานต่อพันธกิจดังกล่าว แบรนด์ซุปไก่สกัดวางแผนเดินหน้าโครงการ BRAND’S BRAIN CAMP อย่างต่อเนื่องในปี 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะ และค้นพบเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง สร้างรากฐานที่มั่นคงให้พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ” นางสาวจุฑามาศ กล่าวสรุป