“แบรนด์ซันโทรี่” เปิดตัวแคมเปญ “#ให้แบรนด์แทนใจเลือกด้วยใจให้คนสำคัญ” ชวนส่งต่อความสุขให้คนสำคัญ ด้วยของขวัญปีใหม่แบรนด์ เพื่อแทนความใส่ใจและความตั้งใจในการเลือกของขวัญ ที่ดีต่อใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

กรุงเทพฯ – “ชุดของขวัญและกระเช้าปีใหม่แบรนด์” โดยบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND’S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า รุกตลาดส่งท้ายปี สานต่อแคมเปญ “#ให้แบรนด์แทนใจเลือกด้วยใจให้คนสำคัญ” เปิดตัวคอลเลกชันชุดของขวัญและกระเช้าปีใหม่แบรนด์สุด พรีเมียม โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย ผสานความมงคล และนำไปใช้ต่อได้จริง มีหลากหลายดีไซน์ให้เลือก เพื่อมอบเป็นของขวัญสะท้อนความตั้งใจ ใส่ใจในการเลือกของขวัญเพื่อคนสำคัญ ที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย และใส่ใจสุขภาพ* แด่ผู้รับคนพิเศษทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติพี่น้อง หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ไปจนถึงกลุ่มเพื่อน เดินหน้าสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเต็มรูปแบบ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ดึง “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” และ “มอส มัดจุก" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มาร่วมถ่ายทอดมุมมองที่ว่า...ทำไมหลายคนจึงเลือกแบรนด์เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนสำคัญ เพราะการมอบแบรนด์ไม่ได้เป็นแค่ของขวัญ แต่คือความใส่ใจสุขภาพ* และความพิถีพิถันในการเลือกของผู้ให้ แทนความรู้สึกดีๆ และความห่วงใยต่อผู้รับ พร้อมกันนี้ยังจัดโปรโมชันพิเศษมอบส่วนลดสูงสุด 25% และของสมนาคุณอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2569
นายนภิส ศศิวิมลกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้และของขวัญแบรนด์ บริษัท ซันโทรี่
เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันการมอบของขวัญไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้สิ่งของ แต่คือการส่งต่อความรู้สึก ความใส่ใจ และความปรารถนาดีที่มีต่อกัน ผู้บริโภคยุคใหม่จึงมองหาของขวัญที่มีคุณค่า ดีต่อสุขภาพ* และมีดีไซน์ที่สวยงามเหมาะกับผู้รับแต่ละกลุ่ม แบรนด์เข้าใจอินไซต์เหล่านี้เป็นอย่างดี จึงสานต่อแคมเปญ ‘#ให้แบรนด์แทนใจเลือกด้วยใจให้คนสำคัญ’ พร้อมเปิดตัวชุดของขวัญและกระเช้าปีใหม่แบรนด์ดีไซน์ใหม่ ที่มาพร้อมกับความพิถีพิถันและความใส่ใจในรายละเอียด ทั้งด้านดีไซน์และรูปแบบที่ทันสมัย พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นของขวัญสุดพรีเมียมที่ใส่ใจสุขภาพ* สะท้อนความตั้งใจ ใส่ใจในการเลือกของขวัญเพื่อคนสำคัญ โดยไฮไลต์คอลเลกชันในปีนี้มีผลิตภัณฑ์แบรนด์ให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ซุปไก่สกัด ที่มีคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมการทำงานตามปกติของสมองและระบบประสาท, แบรนด์ วีต้า วิตามินเอ เบอร์รี่ มีแอนโทไซยานิดินจากสารสกัดบ็อกบิลเบอร์รี่ และมีวิตามินเอสูง ซึ่งมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น, แบรนด์ วีต้า ไฟเบอร์ พรุน ที่มีใยอาหารสูง 10,000 มก. ช่วยเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย และแบรนด์รังนกแท้ ที่คัดสรรรังนกแท้เกรดคุณภาพ ซึ่งมีสาร NANA (N-Acetylneuraminic Acid) และสังกะสี ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ”
ยกขบวนชุดของขวัญและกระเช้าปีใหม่แบรนด์หลากดีไซน์ ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้รับที่หลากหลาย
•ชุดของขวัญแบรนด์ซุปไก่สกัด และแบรนด์รังนกแท้ มาพร้อมดีไซน์ลวดลายดอกแมกโนเลีย ที่ผสานหน้าต่างลายฉลุอันประณีต สื่อถึงคำอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และร่ำรวย ดีไซน์เรียบหรู มีความพรีเมียม เหมาะสำหรับมอบให้พ่อแม่ ผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือคู่ค้าทางธุรกิจ สะท้อนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียด
นอกจากนี้ ชุดของขวัญและกระเช้าของขวัญแบรนด์ซุปไก่สกัดยังมาพร้อมความพิเศษให้ผู้รับได้ลุ้นของรางวัล เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดบริเวณด้านขวาของกล่อง เลือกเมนู “กิจกรรมความพิเศษ” และทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนแบนเนอร์ เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แค็ตตาล็อกออนไลน์ https://online.fliphtml5.com/kzksb/qjnb/
• ชุดของขวัญแบรนด์วีต้า วิตามินเอ เบอร์รี่ และแบรนด์วีต้า ไฟเบอร์ พรุน มาพร้อมดีไซน์ทันสมัย ด้วยลวดลายยูนิคอร์น ต้อนรับปีม้า สื่อถึงคำอวยพรให้สุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีพลังใจ โดดเด่นด้วยสีสันสดใส เหมาะสำหรับมอบให้เพื่อน ญาติหรือคนที่สนิท
• กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ รุ่นใหม่ทั้ง 5 แบบ ที่ใช้ต่อได้จริง
o กระเช้าแบรนด์รังนกแท้ ใช้ต่อเป็น “กระเป๋าถือพรีเมียม”
o กระเช้าแบรนด์วีต้า วิตามินเอ เบอร์รี่ และ กระเช้าแบรนด์วีต้า ไฟเบอร์ พรุน ใช้ต่อเป็น “กระเป๋าผ้าแฟชั่น”
o กระเช้าแบรนด์ซุปไก่สกัด ใช้ต่อเป็น “กล่องใส่ของ-ชั้นวางอเนกประสงค์”
o กระเช้าแบรนด์พรีเมียมเฉพาะปีใหม่ ใช้ต่อเป็น “กระเป๋าเก็บความเย็น”
o กระเช้ารวมแบรนด์ x ARISTOTLE ใช้ต่อเป็น “กระเป๋าแฟชั่น ARISTOTLE”
พร้อมกันนี้ แบรนด์ ยังเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุดที่ได้ “คุณแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” ร่วมกับตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่าง “คุณมอส มัดจุก” และ “คุณมาย เลขาสุดป่วน” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากช่อง Mosmudjook มาร่วมถ่ายทอดการมอบของขวัญปีใหม่แบรนด์ ที่เลือกด้วยความใส่ใจ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้ผู้รับคนสำคัญ โดยสามารถรับชมโฆษณาได้ที่ YouTube https://youtu.be/u9d5aug3pg8 ตลอดจนเดินหน้าจัดกิจกรรมและโปรโมชันพิเศษเพื่อผู้บริโภคอีกมากมาย**
โปรโมชันชุดของขวัญและกระเช้าปีใหม่
• มอบส่วนลดสูงสุด 25%** ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำ ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2569
• เช็กแค็ตตาล็อกออนไลน์ ของขวัญแบรนด์ ปีใหม่ 2569 https://bit.ly/4oiUgAo
• หาซื้อง่ายที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไป หรือสั่งออนไลน์ได้
• รับของสมนาคุณ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของแบรนด์ตามมูลค่าที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2568 – 7 มกราคม 2569 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด ได้แก่
o รับฟรี ของพรีเมียม เช่น ชุดจานชามหรือชุดถนอมอาหาร มูลค่า 890 บาท เมื่อซื้อครบ 3,999 บาท
o รับฟรี หม้อทอดไร้น้ำมัน KASHIWA ขนาด 5.5 ลิตร มูลค่า 1,290 บาท เมื่อซื้อครบ 6,999 บาท
o รับฟรี กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,200 บาท เมื่อซื้อครบ 9,999 บาท
• กิจกรรมพิเศษที่หน้าร้านค้าทั่วไป ให้ผู้บริโภคได้สร้างสรรค์กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ในสไตล์ตนเอง พร้อมสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล (Lucky Draw) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568
• กิจกรรมสุดพิเศษที่ Lotus’s, Tops และ The Mall* ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
o เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ครบ 499 บาท ฟรีแบรนด์วีต้าเบอรี่ 42 มล. พร้อมพิมพ์ฉลากที่สามารถใส่รูปตัวเองได้ (ถ่ายรูปหน้าบูท) เพื่อมอบให้คนพิเศษ
o เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ครบ 999 บาท ฟรีแบรนด์รังนกแท้ 42 มล. พร้อมพิมพ์ฉลากที่สามารถใส่รูปตัวเองได้ (ถ่ายรูปหน้าบูท) เพื่อมอบให้คนพิเศษ
o Lucky Wheel เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ครบ 999 บาท รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมวงล้อลุ้นรางวัล มูลค่าสูงสุด 490 บาท