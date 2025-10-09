“แบรนด์ซุปไก่สกัด” มอบเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท ให้กับ “ดีป้า” เดินหน้าปั้นเยาวชนไทย สู่นักพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตภายใต้โครงการ Coding Thailand 2025 : AI Driven Future

แบรนด์ซุปไก่สกัด โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND'S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า ตอกย้ำค่านิยมองค์กร “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม” เดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพสมองของเยาวชนไทย ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ “ดีป้า” ภายใต้โครงการ “Coding Thailand 2025: AI Driven Future” เพื่อปั้นนักพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก
นางสาวจุฑามาศ งามจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แบรนด์ซุปไก่สกัดดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมองค์กร “Growing for Good” หรือ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมองของคนไทยในระยะยาว ควบคู่ไปกับค่านิยม “Giving Back to Society” หรือ “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม” ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพสมองของเยาวชนไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีวิสัยทัศน์และเจตนารมย์เดียวกัน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐที่แบรนด์ซุปไก่สกัดให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลในกลุ่มคนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567”
“ในปี 2568 นี้ แบรนด์ซุปไก่สกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนดีป้า ด้วยการมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Coding Thailand 2025: AI Driven Future รวมทั้งสมทบเงินรางวัลให้กับทีมผู้ชนะเลิศในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษา และสมทบทุนการศึกษามูลค่า 250,000 บาทให้กับทีมผู้ชนะรางวัล Best of the Best ซึ่งทีมผู้ชนะรางวัลนี้จะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Taiwan Science Festival and MARC Open Championship 2025 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเงินรางวัลพิเศษ Best Idea สำหรับผลงานนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความคิดสร้างสรรค์และโดดเด่น ตลอดจนมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ที่มีคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง ให้แก่ทีมผู้ชนะรางวัล Best of the Best ฟรีตลอด 1 ปี มูลค่ากว่า 100,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่”
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การยกระดับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศ โดยที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งส่งเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้งแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้โครงการ ‘Coding Thailand’ จากนั้นในปี 2566 ดีป้า ได้เปิดตัวโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ที่สามารถยกระดับห้องเรียน Coding ได้ถึง 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียน ครู กว่า 3,200 คนร่วมยกระดับทักษะ Coding เข้มข้นผ่านกิจกรรม Coding Bootcamp ประชาชนกว่า 1.16 แสนคนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับ Coding ผ่านกิจกรรม Coding Roadshow เกิดผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยครูและนักเรียนจากทั่วประเทศผ่านโครงการดังกล่าวมากกว่า 900 ผลงาน
สำหรับปีนี้ ดีป้า พร้อมสานต่อความสำเร็จ โดยเดินหน้าภารกิจการสร้างระบบนิเวศที่พร้อมรองรับการพัฒนาทักษะด้าน Coding และขยายผลสู่เทคโนโลยีอื่น ไม่ว่าจะเป็น AI, IoT, Robotics และ STEM ผ่านโครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding และ AI แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเวทีแข่งขันและนำเสนอผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อแสดงศักยภาพของเยาวชน และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ดีป้า ขอขอบคุณ ‘แบรนด์ซุปไก่สกัด’ ในฐานะพันธมิตรภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย โดยให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบุคลากรดิจิทัลที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตของประเทศ การได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมย์ของแบรนด์ซุปไก่สกัดที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้พร้อมเป็นกำลังคนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต อีกทั้งช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก”
สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากแบรนด์ซุปไก่สกัดให้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล Best Idea จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม ITCP จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับผลงาน ‘AI DOCTOR’
ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม XVISION โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กับผลงาน ‘แอปพลิเคชันอ่องออ & อ่องออ BOX’ และระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีม Texas 007 จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับผลงาน ‘Career AI’
เด็กชายฌางชานน หาญตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตัวแทนจากทีม ITCP เจ้าของผลงาน ‘หมอเอไอ (AI DOCTOR)’ กล่าวว่า “หมอเอไอ หรือ ‘AI DOCTOR’ เกิดจากการที่ทุกวันนี้มีผู้ป่วยโรคทั่วไป หรือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องใช้เวลานานในการรอพบแพทย์ ซึ่ง AI DOCTOR จะเข้ามาช่วยลดความแออัดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล และเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคทั่วไปให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพได้ง่ายและสะดวกขึ้น ด้วยการใช้ AI และ IoT ลดความล่าช้าในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งพวกเราดีใจมาก ๆ ที่ผลงานของพวกเราได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล Best Idea จากแบรนด์ซุปไก่สกัดในครั้งนี้”
นายเตชินท์ พงษ์มุกดา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตัวแทนจากทีม XVISION เจ้าของผลงาน ‘อ่องออง และ อ่องออ BOX’ กล่าวว่า “ที่มาของการพัฒนาผลงานนี้ มาจากการที่เราอยากสร้างนวัตกรรมเพื่อรับมือการเปลี่ยนเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย โดย อ่องออง และ อ่องออ BOX คือ แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ที่จะช่วยฝึกการทํางานของสมองสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ผ่านกิจกรรมเกมที่ผสมผสานการออกกําลังกายแบบยืดเหยียดและเกมฝึกความจําเข้าด้วยกัน โดย ‘อ่องออ Box’ ใช้เทคโนโลยี Edge Al ช่วยในการประมวลผล เกมจะให้ผู้เล่นขยับร่างกายตามท่าทางที่ปรากฏบนหน้าจอโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม ซึ่งช่วยส่งเสริมความจําและชะลอภาวะสมองเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเราดีใจที่กรรมการให้ความสนใจและมองเห็นคุณค่าของผลงานชิ้นนี้ รางวัล Best Idea นี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและแรงผลักดันให้พวกเราเดินหน้าพัฒนาต่อยอดผลงานชิ้นนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับ”
นายชานน บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตัวแทนจากทีม Texas 007 เจ้าของโปรเจกต์ Career AI กล่าวว่า “พวกเราคิดโปรเจกต์ ‘Career AI’ เว็บไซต์สำหรับฝึกซ้อมสัมภาษณ์งานขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน โดยใช้ Gemini API เพื่อสร้างคำถามจาก Job description ที่ผู้ใช้งานป้อนข้อมูล และวิเคราะห์คำตอบพร้อมสรุปผล นอกจากนี้ยังใช้ TTS และ STT ในการจำลองการสัมภาษณ์งาน และวิเคราะห์สีหน้าระหว่างการซ้อมสัมภาษณ์ พร้อมให้คำแนะนำ โดยเราต้องการให้ ‘Career AI’ เป็นโค้ช AI ส่วนตัวที่จะช่วยให้ผู้ใช้พิชิตงานในฝันได้สำเร็จครับ และการได้รับรางวัล Best Idea ก็ทำให้มั่นใจว่า สิ่งที่เราคิดและลงมือทำสามารถสร้างประโยชน์ได้จริง เรียกว่าเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้พวกเราก้าวต่อไปครับ”