“SYS” เดินหน้าสร้าง “เมล็ดพันธุ์คุณภาพ” มอบทุนชูพลังการศึกษา ปักหมุดพัฒนาเยาวชน 12 โรงเรียนระยอง

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจการดำเนินธุรกิจที่เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2568 ให้แก่เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาก 12 โรงเรียนในจังหวัดระยอง มุ่งหวังบ่มเพาะ “เมล็ดพันธุ์ทางปัญญา” ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน
นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 30 ปี กล่าวว่า SYS เชื่อมั่นว่าการสร้างเหล็กที่แข็งแกร่งต้องควบคู่ไปกับการสร้างคนที่เข้มแข็ง เพราะความสำเร็จที่แท้จริงขององค์กรคือการได้เห็นชุมชนเติบโตไปพร้อมกัน การสนับสนุนด้านการศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ SYS ให้ความสำคัญและยึดมั่นมาตลอดกว่า 3 ทศวรรษ การมอบทุนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แต่คือการส่งต่อโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกล้าที่จะฝัน เพราะพลังแห่งการเรียนรู้คือรากฐานสำคัญที่จะเปลี่ยนอนาคตของเด็ก ๆ และเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ยั่งยืน
ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการทั่วไป สายงานรัฐกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เผยถึงรายละเอียดของโครงการทุนการศึกษาเพิ่มเติมว่า ทุนการศึกษาของ SYS ขับเคลื่อนภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ การเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพได้ศึกษาต่อตามศักยภาพอย่างไร้อุปสรรค การแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในชุมชนรอบโรงงาน และการสร้างสายใยความผูกพันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา เพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนในท้องถิ่นให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองต่อไปในอนาคต
สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ในปีนี้ ครอบคลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่มาบตาพุด ห้วยโป่ง เนินพระ และบ้านฉาง รวม 12 แห่ง เป็นทุนระดับประถมศึกษา รวม 160 ทุน และระดับมัธยมศึกษา รวม 40 ทุน รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 200 ทุน คิดเป็นเงินมูลค่ารวม 500,000 บาท โดยทาง SYS และโรงเรียนร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจากเยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนในปีนี้ ประกอบด้วย
ระดับประถมศึกษา 10 แห่ง ได้แก่
• โรงเรียนวัดตากวน
• โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
• โรงเรียนวัดกรอกยายชา
• โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
• โรงเรียนวัดมาบชลูด
• โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
• โรงเรียนวัดเนินกระปรอก
• โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
• โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง
• โรงเรียนบ้านพยูน
ระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง
• โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
• โรงเรียนระยองวิทยาคม
นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน SYS ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองและทุนนอกพื้นที่จังหวัดระยอง อาทิ ทุนการศึกษานักเรียนพยาบาลทหารเรือ ทุนการศึกษาบุตรบุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ ไปแล้วกว่า 1,800 ทุน คิดเป็นมูลค่า 5,500,000 บาท นอกจากนี้ SYS ยังให้ทุนการศึกษาในโครงการ SYS Education Fund (SEF) ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า จนจบปริญญาตรี โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใด ๆ กับทางบริษัท ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 มีนักเรียนทุนในโครงการ จำนวน 100 คน ใช้เงินสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการนี้ไปแล้ว 33 ล้านบาท ปัจจุบันนักเรียนทุนในโครงการ SEF สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจำนวน 18 คน
SYS ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายขอบเขตแห่งโอกาส เพื่อรดน้ำและบ่มเพาะ “เมล็ดพันธุ์คุณภาพ” เหล่านี้ให้เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่ง พร้อมเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศและสร้างสังคมที่ยั่งยืนสืบไป