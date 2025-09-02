"ราชภัฏสุรินทร์" แจงปมดรามาอดีตนักศึกษาทุนกัมพูชา "ลาออก" โผล่ร่วมรบชายแดน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ออกหนังสือแถลงการณ์ถึงกรณีอดีตนักศึกษาทุนชาวกัมพูชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอลาออกและเดินทางกลับประเทศเพื่อเข้าร่วมกองทัพกัมพูชาสู้รบกับทหารไทย ด้านมหาวิทยาลัยฯย้ำการรับนักศึกษาต่างชาติเป็นไปตามภารกิจด้านการศึกษา โปร่งใส
จากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับอดีตนักศึกษาทุนชาวกัมพูชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับทุนการยกเว้นค่าเล่าเรียน จากโครงการเรียนดีมีความสามารถ ในโลกออนไลน์ปรากฏภาพอดีตนักศึกษาทุนรายดังกล่าวได้เข้าร่วมการสู้รบกับทหารไทยบริเวณชายแดน จนชาวเน็ตแห่ตั้งตั้งคำถามถึงนโยบายการรับนักศึกษาต่างชาติของสถาบัน
ล่าสุด วันนี้ (2 ก.ย.) เพจ "Surindra Rajabhat University" ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ออกหนังสือแถลงการณ์เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติ ระบุว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอชี้แจงต่อสาธารณชน ดังนี้
1. การรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาสัญชาติกัมพูชาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส
2. ภาวะความขัดแย้งหรือเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการศึกษาแต่อย่างใด
3. สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ปรากฎเป็นกระแสข่าวนั้น ได้ลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ทหารตามคำสั่งของผู้นำประเทศกัมพูชา ดังนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง จึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใคร่ขอให้สาธารณชนได้โปรดใช้วิจารณาญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความเป็นธรรม และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐ สถาบันการศึกษาและประชาชนแต่ละฝ่ายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและยึดมั่นในหลักกฎหมาย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน"